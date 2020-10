Coronavirus, 10mila casi nelle ultime 24 ore con 150mila tamponi. 55 i morti Di

I dati del bollettino di oggi, venerdì 16 ottobre, diramati dal Ministero della Salute.

Sono 10.010 i casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. 391.611 casi totali dall’inizio dell’epidemia. La Lombardia supera i 2.419 contagi giornalieri ed è la prima regione per numero di infezioni, seguita dalla Campania e dal Piemonte.

Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono: 19.128 in Lombardia, 8.058 in Piemonte, 8.033 in Emilia-Romagna, 8.138 in Veneto, 14.354 in Campania, 12.317 nel Lazio, 8.515 in Toscana, 3.241 in Liguria, 5.934 in Sicilia, 4.673 in Puglia, 1.754 nelle Marche, 725 nella Provincia autonoma di Trento, 1.799 in Friuli Venezia Giulia, 2.150 in Abruzzo, 3.095 in Sardegna, 1.303 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.961 in Umbria, 904 in Calabria, 382 in Valle d’Aosta, 583 in Basilicata, 265 in Molise

Coronavirus, aggiornamento Italia Venerdì 16 ottobre 2020 • Attualmente positivi: 107.312

• Deceduti: 36.427 (+55, +0,15%) • Dimessi/Guariti: 247.872 (+1.908, +0,78%) • Ricoverati: 6.816 (+434) • Terapia Intensiva 638 (+52) • Tamponi: 13.322.204 (+150.377)