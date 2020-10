Coronavirus, 10.874 con 144.737 tamponi nelle ultime 24 ore. 89 i morti Di

Sono 10.874 i nuovi contagi registrati in Italia nelle ultime 24 ore secondo quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. Si registra anche un incremento di 89 vittime mentre i guariti in un giorno sono 2046. I ricoveri in più rispetto a ieri sono 778, 73 in terapia intensiva. Sono stati effettuati 144.737 tamponi. Tasso di positività: 7,5% (-1,9%).

Coronavirus, aggiornamento Italia

Martedì 20 ottobre 2020

• Attualmente positivi: 142.739

• Deceduti: 36.705 (+89)

• Dimessi/Guariti: 255.005 (+2.046)

• Ricoverati: 9.324 (+851)

• Terapia Intensiva: 870 (+73)

• Tamponi: 13.378.181 (+144.737)

Totale casi: 434.449 (+10.874, +2,57%)

Per quanto riguarda le singole regioni, nelle ultime 24 ore registrati 2023 nuovi casi in Lombardia, 1396 in Veneto, 1312 Campania e 1224 nel Lazio. Le regione italiana meno colpita è la Basilicata (+17).

Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive nelle diverse regioni sono: 26.304 in Lombardia