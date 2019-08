Coord. Naz. Docenti GAE-GM Vincitori di Concorso: centinaia di docenti attendono ancora assunzioni

Inviato da* – A soli 15 Giorni dall’inizio del Nuovo Anno Scolastico 2019/2020 Centinaia di Docenti #VincitoridiConcorso presenti nelle GM e nelle GAE Provinciali, aspettano ancora (“nel Silenzio Assordante dei Sindacati Confederali su “Quota 100″”, come giustamente e coraggiosamente affermato Mercoledì 7 Agosto scorso in un Autorevolissimo e Coraggioso #Intervento Istituzionale sulla Scuola al Senato della Repubblica dall’On. Bianca Laura Granato) che il CSA di Napoli completi le modalità di assegnazione dei “posti rimasti liberi” dopo la prima tornata di Nomine terminata il 9 Agosto scorso sulle pochissime Cattedre Regionali autorizzate al #SUD dal #miur.

Nonostante la #Miseria del Contingente assegnato al #SUD sono ancora molti i Ruoli non ancora assegnati per:

1) Mancanza di candidati in GM o in GaE, (quindi da dare “in Compensazione” ad altre Classi di Concorso, nel rispetto del Contingente

assegnato dal #miur);

2) Rinunce dei docenti nominati d’ufficio (assenti alla 1^ Convocazione);

3) Accettazione da parte dei docenti di una nuova nomina da altra

graduatoria o per altra classe di concorso.

Auspichiamo vivamente che l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania

proceda tempestivamente a far scorrere le Graduatorie e riconvochi gli

Aventi Titolo “entro il 31 Agosto”, per assicurare comunque la presa di

servizio Lunedì 2 Settembre e la copertura di Tutti i posti autorizzati!

Superata la data del 31 Agosto, la nomina diventerà Giuridica dal 1°

settembre 2019 ed Economica dal 1° settembre 2020… !

Proprio Lunedì 2 Settembre (dalle Ore 9) saremo a ROMA a Piazza

Montecitorio con Tutti i Docenti di #Ruolo e #Precari provenienti

dall’intera Penisola, senza nessun Colore Politico, per chiedere con forza

e determinazione lo #sblocco immediato dei 27Mila Posti Vacanti di “Quota

100” per i Vincitori di Concorso GAE e GM! La Precarietà non va in

Ferie… !

#QUOTA100 #2SETTEMBREAROMA #GAEEGMRUOLOSUBITO #BASTAPRECARIETA’

* Prof. Roberto Della Ragione (Coordinamento Nazionale Docenti GAE-GM

Vincitori di Concorso)