Convegno su Prospettive giuridico-pedagogiche per la scuola inclusiva. Anief: "diritti e sostegno necessari per un futuro migliore"

Anief – Domani ci sarà il convegno “Prospettive giuridico-pedagogiche per la scuola inclusiva, a cinque anni dall’entrata in vigore del D.Lgs 66/2017” organizzato dall’ Università degli studi della Basilicata – Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria, Corso di specializzazione per insegnanti di sostegno – ed Eurosofia – ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione per la formazione del personale scolastico -.

Vai alla locandina dell’evento. Per seguire la diretta streaming del convegno vai al seguente link.

L’incontro si svolgerà presso l’Aula Magna dell’Università della Basilicata (via Nazario Sauro 85 – sede Francioso) a Potenza, 31 maggio 2022, alle ore 9.30.

Ci saranno i saluti istituzionali di Rossano Sasso – Sottosegretario Ministero dell’Istruzione, di Giuseppe Recinto – Capo di Gabinetto Ministero dell’Università e della Ricerca, di Ignazio Marcello Mancini – Rettore Università della Basilicata, di Francesco Panarelli – Direttore Dipartimento Scienze Umane Università della Basilicata. Alle ore 10 introdurranno: Pierpaolo Limone – Rettore Università di Foggia e Delegato CRUI per la formazione iniziale degli insegnanti e per l’orientamento, e Giuseppe Spadafora – Direttore del Corso di specializzazione per insegnanti di sostegno – Università della Basilica.

Sull’argomento “La prospettiva della pedagogia speciale e della didattica” relazioneranno: Luigi D’Alonzo – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Coordinatore nazionale dei Direttori dei Corsi di Specializzazione per insegnanti di sostegno, Lucio Cottini – Università di Urbino “Carlo Bo”, Presidente Coordinamento nazionale Corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, Paolina Mulè – Università di Catania, Anna Maria Murdaca – Università di Enna “Kore” -, Loredana Perla – Università di Bari -, Maurizio Sibilio – Università di Salerno- .

Alle ore 15.30 inizierà una nuova sessione, “La prospettiva giuridico-istituzionale”. Introdurrà Giovanni Betta – Prorettore alla didattica Università di Cassino e del Lazio Meridionale -. Relazioneranno: Ernesto Ciraci – MiSos, Movimento insegnanti di Sostegno specializzati, Evelina Chiocca – CIIS, Coordinamento italiano insegnanti di sostegno, Walter Miceli – Avvocato Foro di Palermo -, Giovanni Portuesi – Segretario generale ANIEF-.

Le conclusioni spetteranno a Marcello Pacifico – Presidente Accademia CESI – e a Claudio De Luca – Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria, Università della Basilicata.