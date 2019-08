Contributi Inps mancanti, come richiederli all’Inps

Come farsi riconoscere dall’Inps contributi mancanti dal proprio estratto contributivo e la documentazione da produrre.

Buonasera, ho una domanda da farvi: ho 33 anni di contributi e non mi risultano i primi contributi anno 1976 e 1977 cosa devo fare per farmi riconoscere questi due anni che ho lavoravo come apprendista?

Considerato che l’Inps in quegli anni non era efficiente nella gestione delle posizioni assicurative dei lavoratori come lo è oggi, è molto probabile che gli archivi informatici non siano stati del tutto aggiornati per i vecchi lavoratori. Vale la pena ricordare che negli anni ‘70 per la gestione dei contributi previdenziali si usava il vecchio sistema delle tessere delle marche (specie di francobolli) che venivano applicate su appositi libretti assicurativi dei lavoratori per attestare l’avvenuto versamento dei contributi. Ogni posizione assicurativa era quindi gestita in forma cartacea negli archivi Inps ancor oggi esistenti presso le sedi provinciali. Alcune marche potrebbero non essere state caricate negli archivi digitali e quindi mancano sull’estratto contributivo del lavoratore.

La “segnalazione contributiva” all’Inps

Si tratta quindi di disguidi che possono capitare ed essere sanati su richiesta dell’assicurato all’Inps. Per farlo, bisogna accedere al proprio “fascicolo previdenziale” del sito Inps e utilizzare la funzione “segnalazione contributiva” nella gestione interessata. Bisognerà quindi compilare il modulo online e fornire tutte le informazioni necessarie al fine di permettere all’Inps di risalire ai periodi mancanti e caricarli sulla posizione assicurativa. A tal fine è bene allegare copia del libretto di lavoro dal quale risulta il periodo svolto come apprendista negli anni 1976 e 1977 e possibilmente qualche busta paga se ancora possibile. In ogni caso, qualsiasi documentazione comprovante l’esistenza del rapporto di lavoro svolto. Il periodo mancante sarà quindi caricato nell’estratto contributivo personale.