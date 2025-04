Contrasto alla dispersione scolastica: approvati progetti per 400 milioni di euro. Le graduatorie Regione per Regione Di

Il Programma Nazionale “Scuole e Competenze 2021-2027” è un’iniziativa finanziata dai fondi europei che mira a migliorare l’offerta formativa delle scuole italiane attraverso progetti specifici di inclusione, potenziamento delle competenze e contrasto alla dispersione scolastica.

Questo programma si inserisce nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e risponde agli obiettivi stabiliti dall’Unione Europea per il miglioramento del sistema educativo.

Tale programma ha come obiettivo principale promuovere l’accesso e il completamento di un’istruzione inclusiva e di qualità per tutti, con particolare attenzione ai gruppi svantaggiati. Le principali aree di intervento comprendono:

Inclusione e contrasto alla dispersione scolastica , con la proposta di attività mirate a garantire che tutti gli studenti, indipendentemente dalla loro condizione socio-economica, abbiano accesso a un’educazione di qualità;

, con la proposta di attività mirate a garantire che tutti gli studenti, indipendentemente dalla loro condizione socio-economica, abbiano accesso a un’educazione di qualità; Potenziamento delle competenze , tramite l’attivazione di iniziative volte a rafforzare le competenze degli studenti attraverso attività educative innovative e personalizzate;

, tramite l’attivazione di iniziative volte a rafforzare le competenze degli studenti attraverso attività educative innovative e personalizzate; Aggregazione e socialità, attraverso la promozione di attività che favoriscano l’inclusione sociale e la partecipazione attiva degli studenti nella vita scolastica e comunitaria.

Piano di Finanziamento

Il decreto direttoriale del 7 giugno 2024 stabilisce la ripartizione delle risorse per gli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025. L’importo complessivo stanziato è di 400 milioni di euro, suddiviso in base alle percentuali previste dal programma per le diverse aree territoriali. Le risorse saranno utilizzate per finanziare progetti che si svolgeranno principalmente durante il periodo di sospensione estiva delle lezioni, con l’obiettivo di ampliare e sostenere l’offerta formativa delle scuole.ù

