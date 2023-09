Conto alla rovescia per DIDACTA ITALIA – Edizione Siciliana, dal 12 al 14 ottobre 120 gli eventi del programma scientifico – 150 gli espositori, il doppio dell’edizione 2022 Di

E’ già corsa alla partecipazione per la seconda edizione di DIDACTA ITALIA – Edizione Siciliana, l’evento più importante dedicato alla scuola del futuro, che si svolgeràdal 12 al 14 ottobre negli spazi di Sicilia Fiera Exhibition Meeting Hub a Misterbianco, in provincia di Catania e che sarà dedicata all’Intelligenza artificiale come recita il sottotitolo: UNO SGUARDO AL FUTURO: L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE.

Sono in totale 120 gli eventi formativi del programma scientifico ai quali sarà possibile parteciparefra workshop immersivi, seminari e convegni. Per l’iscrizione è necessario accedere alla pagina del sito di Didacta Italia (https://fieradidacta.indire.it/it/programma-didacta-sicilia/), selezionare le attività interessate, completando la procedura con l’acquisto del biglietto direttamente sul portale, utilizzando anche la Carta del docente. Il programma offre un’ampia gamma di opportunità rivolta a dirigenti, insegnanti delle scuole d’infanzia, primaria, secondaria, di primo e secondo grado, al mondo della ricerca e a quello universitario.

L’intelligenza artificiale sarà al centro dell’attenzione di questa edizione con due convegni internazionali e una sala workshop con 12 eventi formativi rivolti ai docenti di ogni ordine e grado. Si parte giovedì 12 ottobre (ore 14,00) con L’intelligenza artificiale e la scuola, il convegno a cura di Indire che esplorerà l’intersezione fra l’IA e il mondo scolastico per la formazione delle generazioni del futuro. A seguire (ore 16,00) il convegno intitolato L’Intelligenza artificiale: cos’è, come funziona e cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi anni, con la partecipazione di ricercatori e programmatori italiani e stranieri di fama mondiale. Al vaglio le opportunità, le sfide e il potenziale trasformativo dell’IA nell’ambito dell’istruzione e della scuola italiana.

Da non perdere sabato 14 ottobre alle ore 9.30 la Lezione di fisica con Vincenzo Schettini (@lafisicachecipiace), fisico, musicista, docente con due milioni di follower in tutta Italia, cui seguirà la Premiazione delle eccellenze che si sono distinte in Italia e in Europa da parte dell’Assessore all’istruzione e formazione professionale della Regione Siciliana, Mimmo Turano.

Raccontare l’uguaglianza in classe, in programma sabato 14 (a partire dalle ore 11.30) è il seminario nel quale Anna Paola Concia, coordinatrice del Comitato organizzatore di Didacta Italia, si confronterà con Marco Palillo dell’Università di Greenwich (Londra) e Emiliana Di Blasio (Advisor Rettore Diversità e Inclusione Università Luiss – Guido Carli) sugli strumenti, metodi e best-practices internazionali a disposizione per costruire una scuola aperta alle differenze, in grado di favorire l’inclusione e il pieno sviluppo delle potenzialità di ogni studente.

Una fiera in crescita esponenziale anche sul fronte degli espositori, raddoppiati rispetto alla prima edizione con 150 aziende italiane ed estere partecipanti (75 sono state nel 2022)che presenteranno prodotti e soluzioni di ultima generazione con la programmazione anche di eventi formativi e contenuti immersivi per integrare la didattica tradizionale con la tecnologia interattiva.

DIDACTA ITALIA – Edizione Siciliana è organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con la Regione Siciliana e la partnership scientifica di INDIRE. La mostra propone un programma scientifico di altissimo livello coordinato dal Prof. Giovanni Biondi, avvalendosi di un Comitato organizzatore del quale fanno parte, a fianco di Firenze Fiera, il Ministero dell’Istruzione e Merito, il Ministero dell’Università e della Ricerca, la Regione Siciliana, l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Città metropolitana di Catania, il Comune di Catania, la Città di Misterbianco, gli atenei di Palermo, Catania, Kore di Enna e Messina, Arpa Sicilia insieme all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Partner: Didacta International.

Orario: tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30

www.fieradidacta.it