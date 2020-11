Conte: domani giornata importante, molte regioni potrebbero passare da rosse ad arancioni o gialle. Resta nodo scuola Di

“Domani è una giornata importante. Mi aspetto un Rt nazionale all’1, sarebbe un un segnale importante, e che molte regioni che sono rosse diventino arancioni o gialle. Questo significherebbe misure meno restrittive per i cittadini”.

A dirlo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Tg5 .

Conte poi avverte: “È necessario fare ancora sacrifici non possiamo abbassare la guardia. Gli italiani sono consapevoli che sarà un Natale diverso o ci esponiamo a una terza ondata a gennaio, con il rischio di un alto numero di decessi”.

Resta il nodo scuola. Il governo aveva puntato al rientro in classe per i ragazzi attualmente in Dad il 9 dicembre, ma le Regioni oggi in Conferenza hanno chiesto quasi tutte compatte di rinviare la riapertura il 7 gennaio, dopo l’Epifania.

In zona rossa, ricordiamo, ci sono le regioni Abruzzo, Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, la Provincia Autonoma di Bolzano, Campania, Toscana.