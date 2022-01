Contagi nelle scuole, classi in DAD: +142% in una settimana. Aumento significativo anche per le classi in DDI. Le cifre Di

Le classi in didattica a distanza aumentano in tutte le regioni: percentuali record in Liguria e Veneto, mentre Sicilia e Calabria sono sotto al 6%, ma comunque in aumento rispetto al periodo precedente.

Come si evince dell’interessante grafico realizzato dal ricercatore Vittorio Nicoletta su dati estratti da Francesco Branda, tutte le regioni sono con percentuali superiori al 10%, tranne due (Sicilia e Calabria). Fa sensazione l’aumento della Liguria con il 15% in più rispetto al periodo precedente. E la Campania di De Luca? Dal 4,9% al 10,4%. Boom anche in Campania: si passa dal 8,2% al 19,3%, anche le Marche non scherzano: dal 6,8% al 18.9%.

In una sola settimana, dunque, si è passata da oltre 20mila classi in dad a quasi 50mila (dal 6,6% al 15,5%) con un aumento addirittura del 142% in soli 7 giorni. Numeri davvero preoccupanti che devono fare riflettere i politici.

Non è finita qui, però, perché se sommiamo anche il dato della didattica digitale integrata (DDI), i numeri sono ancora più gravi: in didattica digitale integrata alle scuole medie e alle superiori, nel dato del 84,5% in presenza, occorre scorporare il 15,3% in DDI (cioè alcuni alunni in presenza, altri in Dad). In Sicilia questo dato arriva al 16,9%, mentre la Calabria è l’unica sotto il 10%.

DDI o DAD, le differenze

Per chi non lo sapesse, la DDI o Didattica Digitale Integrata è tale perché integra la didattica digitale a quella in presenza, mentre la DAD o Didattica Digitale a Distanza è esclusivamente assolta sulle piattaforme digitali. Insomma, la DAD può essere una componente della DDI, ma non si sovrappone ad essa.