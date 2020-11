Covid scuola, quasi 65mila casi al 31 ottobre: i dati ufficiali svelati da Wired Di

Tramite il FOIA (il Freedom of Informaction Act) Wired ha ottenuto i dati al 31 ottobre sui contagi nel mondo della scuola per primaria e secondaria di primo e secondo grado.

I dati sono stati forniti su base comunale e riguardano 2.546 comuni sugli oltre 6.700 sul cui territorio ha sede una scuola. Si tratta, dunque, di dati incompleti.

L’incidenza è inferiore negli istituti scolastici in Campania, che ha chiuso le scuole a più riprese, in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Hanno invece un’incidenza simile dentro e fuori dalle aule l’Emilia-Romagna, la Lombardia e la Liguria. Nel resto del Paese, invece, l’incidenza in classe è più alta che nella popolazione generale.

