Bollo auto in cartella esattoriale, la Rottamazione ter l’unica soluzione

Bollo auto non pagato e cartella esattoriale con intimazione a pagare entro 5 giorni, la Rottamazione ter è l’unica soluzione?

Per condizioni economiche al massimo dell’ indebitamento (Non posseggo nulla) mi hanno offerto un’auto circa 10 anni fa di grossa cilindrata,diesel del 1994. Per lo spostamento di 2 chilometri al giorno non aveva nessun peso. Ma il bollo non riuscivo a pagarlo. l’ho fatta d’epoca nel 2014 avendo l’auto 20 anni, ma la legge Renzi dopo 2 anni ha portato le auto storiche a 30 anni. Il bollo è di circa 400 euro l’anno. Ad agosto mi hanno fatto avere una cartella esattoriale di un bollo del 2012 per il quale non avevo soldi per fare l’autotutela con un legale perché notificato dopo i 3 anni successivi il mancato pagamento. Venerdì 12 ottobre 2018 una cartella riferita a quella di agosto per l’anno 2012 dove agenzia delle entrate e riscossione per conto di regione Puglia mi chiede entro 5 giorni il pagamento di circa 650 euro per quel bollo del 2012. Vi chiedo cosa si può fare nelle condizioni economiche che mi trovo se non posso permettermi neanche la rateizzazione. È l’unico bene che posseggo anche se ha 24 anni Aiutatemi con un Vostro consiglio. Grazie

Rottamazione ter e bollo auto

Lei può aderire alla Rottamazione ter, l’istanza potrà essere presentata entro il 30 aprile 2019.

Rottamazione ter, riflette le precedenti definizione agevolate (DL 193/2016 e DL 148/2017) , con la stessa tipologia, condono delle sanzioni ed interessi di mora, saranno ammessi i debiti risultanti da cartelle affidate agli agenti della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione) tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, con la possibilità di eseguire il pagamento fino a dieci rate, spalmate su cinque anni.

Potranno aderire alla pace fiscale anche i contribuenti che avevano aderito alle precedenti definizioni agevolate, ma che non sono riusciti a pagare le rate e quindi decaduti dall’agevolazione.

