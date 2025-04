Conferma docenti di sostegno su richiesta delle famiglie: FLC CGIL e Gilda Unams impugnano il decreto Di

I sindacati FLC CGIL e Gilda Unams comunicano di aver impugnato davanti al Tar Lazio il DM n. 32 del 26 febbraio 2025 che introduce “Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026, a norma dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.”

Si tratta della possibilità, alle condizioni stabilite dal decreto, di poter confermare la supplenza al docente di sostegno in servizio nell’anno scolastico 2024/25, previa richiesta della famiglia, con priorità rispetto alle nomine di supplenza per il 2025/26.

“Il decreto impugnato – si legge nella nota – viola il principio di trasparenza necessario per garantire correttezza e regolarità nelle procedure di reclutamento, è lesivo del diritto all’accesso al rapporto di lavoro pubblico per chi è collocato in posizione utile in graduatoria, contrasta con il modello stesso di inclusione scolastica che prevede l’insegnante di sostegno come docente della classe per favorire l’inclusione degli alunni con disabilità e infine subordina la libertà di insegnamento al gradimento delle famiglie superando, in modo illegittimo, le prerogative degli organi collegiali in tema di assegnazione dei docenti alle classi”.

“Inoltre, – continua la nota – con il ricorso proposto, viene sollevata in via incidentale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 comma 2 del DL 71 del 2024, come convertito con modificazioni nella L. 106/2024 (da cui deriva il DM 32/2025) sotto il profilo della manifesta rilevanza della questione di costituzionalità con riferimento agli art. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione“.

“Prosegue cosi l’azione di FLC CGIL e Gilda Unams di contrasto ad un provvedimento fortemente negativo per la scuola pubblica, incapace di dare una risposta efficace e strutturale ai bisogni degli alunni con disabilità, a partire dalla stabilizzazione degli oltre 130.000 posti in deroga su sostegno e nel contempo di rispettare i diritti dei lavoratori precari“. Conclude la nota.