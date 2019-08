Conferenza nazionale Fablearn Italy 2019 dal 20 al 22 novembre

Fablearn Italy è la conferenza internazionale interamente dedicata alle connessioni tra making, robotica educativa e didattica che si svolge ad Ancona dal 20 al 22 Novembre.

È il luogo d’incontro tra esperti, docenti, ricercatori e professionisti del settore per discutere e riflettere insieme sui nuovi modelli di apprendimento proposti dalla digital fabrication e dalla robotica.

Le attività legate al bricolage tecnologico sono, infatti, in grado potenziare lo sviluppo delle competenze logico-matematiche, scientifiche, linguistiche, e soprattutto di far emergere le meta-competenze e le soft-skills. La modalità di lavoro responsabilizza lo studente e lo mette al centro del suo processo di apprendimento: impara a programmare per obiettivi le sue azioni, a collaborare e lavorare in team , rafforza la sua capacità di problem-solving, intervendo con una proposta risolutiva nel caso in cui il suo prodotto finale non risulti conforme al progetto iniziale.

Fablearn Italy rientra tra le attività della rete mondiale Fablearn ed è organizzata dall’Indire e l’Università Politecnica delle Marche.

Fino al 6 settembre insegnanti, educatori, ricercatori e professionisti sono invitati a presentare un loro contributo in forma di short-paper o poster, inerenti le seguenti tematiche:

Maker space e FabLab a scuola: l’approccio maker all’insegnamento e all’apprendimento;

Didattica laboratoriale con approccio maker: modelli, metodi e strumenti;

Robotica curriculare e non curriculare nell’educazione formale, non formale e informale;

Robotica sociale e assistiva per l’apprendimento;

Spazi e ambienti di apprendimento innovativi a scuola: come l’ambiente condiziona il rinnovamento della didattica.

Un Comitato scientifico Internazionale selezionerà gli elaborati che verranno presentati in sede di evento e successivamente pubblicati in open access sul database internazionale Scopus.

A corollario della conferenza, si terrà la March Drone Week, un evento sulle tecnologie dei droni, rivolto agli studenti della scuola secondaria di II grado.

La partecipazione a Fablearn Italy 2019 è gratuita, ma è richiesta la registrazione online.