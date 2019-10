Concorso straordinario, servizio paritarie è valido. Lettera

Inviato da Donato Rispoli – Prevista una nuova stagione di ricorsi se non “ si corregge il tiro”.

Ai firmatari dell’intesa recante le disposizioni in materia di reclutamento Docenti,( allegato documento) vale la pena ricordare (prima di essere inondati da ricorsi e quindi ulteriori e inutili perdite di tempo e danaro per le casse dello Stato), che l’art.2 d.l. 255/2001, convertito in legge 333/2001, stabilisce che “i servizi di insegnamento prestati dal 10 Settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla _legge 10 Marzo 2000 n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali” ( legittimata nei concetti, nonostante tutto, da una recente sentenza del TAR Lazio del Luglio 2018).

Si dice che il lavoro nobiliti l’uomo, ma cosa accade quando questo diritto sancito dalla Costituzione, ampiamente esercitato da alcuni cittadini (docenti altrettanto competenti e preparati) non viene riconosciuto dalla Res Pubblica che dovrebbe tutelarlo?

Anziché ricorrere ai tribunali per un diritto già di per sé regolamentato!