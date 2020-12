Concorso straordinario secondaria: ripartizione regionale delle risorse finanziarie. Nota USR Lombardia Di

L’USR Lombardia ha pubblicato una nota sull’assegnazione ai singoli AT della regione delle risorse finanziarie per lo svolgimento della procedura concorsuale di cui al D.D. n.499/2020, come previsto dalla nota protocollo n. 32206 del 28 dicembre 2020.

La somma totale di €1.201.308,43 (euro unmilioneduecentounomilatrecentootto/43) è ripartita, per le finalità di cui nelle premesse, secondo i seguenti criteri:

per garantire una dotazione minima di risorse finanziarie a livello provinciale, a ciascun Ufficio scolastico territoriale della Lombardia è assegnata una quota fissa, pari a € 3.000,00 (euro tremila/00) per un totale di € 36.000,00 (euro trentaseimila/00).

La somma di € 1.165.308,43 (unmilionecentosessantacinquemilatrecentootto/43) è ripartita in proporzione al numero totale dei posti comuni del personale docente in servizio per l’anno scolastico 2020 – 2021 delle scuole secondarie di I e II grado della Lombardia.

Nota