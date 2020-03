Concorso straordinario scuola primaria 2020 provincia di Trento, Anief vigilerà

Anief Trento e Veneto – La Giunta Provinciale di Trento ha approvato un nuovo bando per un concorso straordinario per titoli per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola primaria, per posti di sostegno e per l’insegnamento delle lingue straniere inglese e tedesco nella scuola primaria delle scuole a carattere statale della provincia di Trento.

Il Presidente di ANIEF Trento, Mauro Avi, coadiuvato da Rita Fusinato e Patrizio Del Prete comunicano che il sindacato ANIEF vigilerà e analizzerà il bando sulla sua corretta applicazione e modalità di accesso.

Pertanto, invita i soci e non soci di Trento a prestare attenzione al sito di ANIEF VENETO per ogni notizia attinente al bando. Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare la sede regionale di Trento e Verona ai seguenti numeri telefonici:

393 853 8345

366 614 4826