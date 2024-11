Concorso straordinario religione cattolica, Anief: “Continueremo a vigilare per il rispetto di tutte le procedure e perché si realizzi un efficace sistema di reclutamento” Di

Sono stati resi noti dal Ministero dell’istruzione e del merito i numeri, ripartiti per regione, dei candidati partecipanti al concorso straordinario degli Insegnanti di Religione Cattolica, mentre è in corso la presentazione delle istanze telematiche degli Idr al concorso ordinario nel I e II settore, che si concluderà il 4 dicembre2024, alle ore 23:59.

Buona parte degli Uffici Scolastici Regionali ha già ripartito i posti disponibili e vacanti del concorso straordinario, distinti per Diocesi di competenza, costituito le Commissioni di esame per i due concorsi straordinari, infanzia-primaria e secondaria di primo e secondo grado, oltre ad aver estratto la lettera (Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Liguria, Puglia) da cui partire per iniziare la prova orale didattico-metodologica, ed alcuni Uffici Scolastici Regionali, come la Puglia, hanno già calendarizzato le date degli esami.

Procede spedita la procedura straordinaria per i 12713 insegnanti di Religione cattolica, di cui 6028 candidati che hanno inoltrato la domanda per la secondaria di primo e secondo grado e 6685 candidati che hanno inoltrato la domanda per la scuola dell’infanzia e primaria.

Il percorso che ha portato ormai alla fase di svolgimento imminente delle prove del concorso straordinario vedrà nel prossimo anno scolastico, 2025-2026, la stabilizzazione di docenti che aspettano da oltre vent’anni la trasformazione dei propri contratti da contratti a tempo determinato a contratti a tempo indeterminato.

Le domande inoltrate per il concorso straordinario, 6028 e 6685 rispettivamente per i due settori, superano ampiamente i posti messi a bando; tuttavia, le graduatorie scorreranno fino a totale esaurimento.

ANIEF, che ha sempre sostenuto la battaglia per la stabilizzazione degli Idr e di tutti i docenti, continuerà a vigilare per il rispetto di tutte le procedure e perché si realizzi un efficace sistema di reclutamento.