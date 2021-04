Concorso straordinario, prove suppletive dal 14 maggio: calendari-avvisi Usr. Aggiornato CAMPANIA, VENETO e CALABRIA Di

Dal 14 al 20 maggio 2021 si svolgono le prove suppletive per i candidati che non hanno potuto partecipare, a causa del Covid, alle prove scritte del concorso straordinario per il ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Nella Gazzetta Ufficiale n 32 del 23 aprile è stato pubblicato il relativo avviso.

IL CALENDARIO per cdc DAL 14 al 20 MAGGIO 2021

Come indicato nella nota ministeriale 12547, a decorrere dal 24 aprile 2021 viene pubblicato sui siti istituzionali degli Uffici Scolastici Regionali l’abbinamento dei candidati alle aule sedi di esame, garantendo il rispetto dei termini previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto dipartimentale n. 510/2020.

Le prove suppletive sono rivolte esclusivamente ai destinatari dei provvedimenti giurisdizionali favorevoli ai ricorrenti, noti all’Amministrazione alla data del 22 aprile 2021.

Avvisi Usr

Elenco calendari-avvisi Usr (l’elenco verrà aggiornato con le altre pubblicazioni):

PUGLIA – diario – documentazione candidati affetti da patologie – calendario BD02 A012 – A022 – A028 – A030 –

SICILIA– elenco sedi –rettifica AB56 –

LOMBARDIA – Classi A001, A008, A022, A026, A027, A028, A030, A031, A034, A037, A042, A045, A046, A049, A050, A057, A060, A061, AB25, AC24, AD24, AJ55, B021 –

CAMPANIA – calendario –

CALABRIA – calendario –

VENETO – calendario –