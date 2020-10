Concorso straordinario, per sostenere la prova occorre pagare contributo di segretaria pari a 50 euro Di

L’ufficio scolastico regionale del Veneto, con la nota n.17871, a firma del direttore generale Carmela Palumbo, ricorda che, per partecipare alla procedura del concorso straordinario per il ruolo, occorre pagare un contributo di segretaria pari a 50 euro per ciascuna delle procedure cui si concorre.

I candidati che ancora non avessero provveduto a tale pagamento sono tenuti a farlo con ogni urgenza e comunque prima dello svolgimento delle prove scritte.

Gli stessi candidati avranno cura, il giorno della prova scritta, di esibire la ricevuta di versamento al personale addetto.

In caso di mancanza della ricevuta verranno ammessi “con riserva” e dovranno regolarizzare la propria posizione nei giorni immediatamente successivi alla prova scritta inviando la ricevuta del versamento all’ufficio di Ambito Territoriale competente per la specifica procedura concorsuale.

NOTA UFFICIO SCOLASTICO VENETO

Il contributo di segreteria richiesto per la partecipazione al concorso straordinario per il ruolo sale dai 40 euro del bando del 28 aprile ai 50 indicati nella rettifica del 10 luglio.

Un aumento giustificato dalla modifica alla procedura, che necessita di una commissione più organica e impegnata per un lasso maggiore di tempo.

Le procedure a cui si può partecipare sono tre:

una classe di concorso per il posto comune

sostegno I grado se in possesso del relativo titolo di specializzazione

sostegno II grado se in possesso del relativo titolo di specializzazione

I requisiti di accesso