Concorso straordinario per il ruolo – SICILIA: per alcune classi di concorso più posti che candidati, buone le possibilità per il ruolo Di

Abbiamo comparato i dati riferiti al numero delle domande di partecipazione al Concorso straordinario per il ruolo e i posti disponibili per i futuri vincitori. Per alcune classi di concorso vi sono più posti che candidati; cresce quindi la possibilità per alcuni aspiranti insegnanti di determinate classi di concorso, di ottenere il ruolo; il tutto ovviamente al netto del superamento della prova scritta.

Ricordiamo in ogni caso che il concorso prevede non solo il ruolo (32.000 posti) ma anche la possibilità di abilitazione. Chi rientra nei 32.000 posti avrà il ruolo (una parte con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2020), ma anche chi supera la prova senza rientrare nel numero dei posti per il ruolo potrà partecipare alla procedura di abilitazione.

Concorso straordinario Docenti 2020 scuola di I e II grado: La Normativa – Diario delle prove scritte della procedura straordinaria

Ai sensi del Bando del 28 aprile 2020 si comunica che le prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno si svolgeranno secondo il calendario pubblicato in data 29 settembre 2020 sul sito del Ministero dell’istruzione.

La prova del concorso straordinario prenderà il via da giovedì 22 ottobre 2020 per concludersi lunedì 16 novembre.

AVVISI USR: elenchi ammessi e sede prova

N.B. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’ Ufficio Scolastico potrà disporre l’esclusione immediata dei candidati, in qualunque momento della procedura concorsuale.

Attenzione: Non ci saranno avvisi individuali, la pubblicazione sul sito dell’USR avrà “valore di notifica a tutti gli effetti”

Chi potrà partecipare

La domanda poteva essere presentata entro il 10 agosto. Sono 32mila i posti messi a bando, ma i partecipanti, secondo i dati comunicati dal Ministero dell’Istruzione, sono oltre 64mila.

I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura (il controllo dei titoli potrebbe essere effettuato in una fase successiva) sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta secondo le indicazioni contenute nell’ avviso, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita’, del codice fiscale e della ricevuta di versamento del contributo di cui all’art. 3, comma 5.

La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorche’ dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura.

Numero candidati per regione e classe di concorso [Scarica PDF]

Tabella comparativa Numero domande candidati – Numero posti da assegnare ai vincitori [SICILIA]

Nella tabella che segue vi sono i dati riferiti alla:

Regione Sicilia

Grado

Classe di concorso

Numero domande

Posti a disposizione

Abbiamo evidenziato in ROSSO quei casi in cui il numero dei posti a disposizione è superiore al numero delle domande presentate.

Abbiamo evidenziato in VERDE quei casi in cui il numero dei posti a disposizione si avvicina molto al numero delle domande presentate.

I posti a disposizione per classe di concorso e regione – ultima modifica 08 luglio 2020