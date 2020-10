Concorso straordinario per il ruolo: primi elenchi dei commissari. Alcune regioni riaprono le domande Di

Concorso straordinario per il ruolo: le prove partiranno il 22 ottobre e a livello periferico gli Uffici Scolastici lavorano a pieno ritmo per garantire il corretto e sereno svolgimento della prova, calendarizzata tra il 22 ottobre e il 16 novembre. Numerosi sono i timori legati all’emergenza sanitaria, ma ad oggi la prova è confermata nelle modalità individuate con avviso del 29 settembre in Gazzetta ufficiale.

Le commissioni

Gli USR cominciano a pubblicare l’elenco delle candidature ricevute entro il 30 settembre per la costituzione delle commissioni. Alcuni Uffici inoltre riaprono i termini delle domande, sia perché mancano commissari, sia per assicurarsi eventuale personale pronto a sostituire i docenti nominati in prima istanza.

