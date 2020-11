Concorso straordinario, ecco per quali classi di concorso ci sono più posti che domande. Tabella Gilda Di

Comunicato del Prof. Enzo Chiusolo Gilda BN – Sulla base dei dati del ministero è stata elaborata una tabella che riporta per ogni singola classe di concorso e per Regione il numero delle domande presentate e i posti messi a bando per il concorso straordinario nella scuola secondaria.

Lo studio mostra come per il sostegno nel primo e secondo grado, il numero delle domande è inferiore ai posti a bando, per cui anche se tutti gli aspiranti dovessero superare la procedura concorsuale, resteranno molti posti inoccupati (2656 nel 1° grado e 268 nel 2° grado).

Una situazione simile si riscontra anche per alcune classi di concorso (A035, A040, A070, A071, A072, A074, B004 e B005).

Un altro dato interessante è la percentuale tra il numero dei posti e le domande prodotte. Si registrano valore più bassi in Abruzzo 28%, Sicilia 31% e Umbria 37% mentre valori più alti si hanno in Molise, Veneto e Piemonte con il 57%. Questo porta ad una diversa concorrenza nel superamento della procedura.

tabella

ndr: ricordiamo che in base al DPCM del 3 novembre 2020 le prove del concorso non ancora svolte (5 – 16 novembre) sono sospese.