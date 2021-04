Concorso straordinario Liguria, a che punto è la correzione per ogni classe di concorso Di

L’USR Liguria pubblica un quadro sinottico dello stato di avanzamento lavori delle Commissioni istituite nell’ambito della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui ai D. D. n. 510/2020 e D.D. n. 783/2020.

Il documento allegato sarà ripubblicato con cadenza regolare e costantemente aggiornato

Il documento

7 commissioni hanno terminato i lavori, i risultati di alcune classi sono in corso di pubblicazione, altre dovranno ancora attendere