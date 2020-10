Concorso straordinario, istituiti i comitati di vigilanza per le prove scritte. Decreto Puglia Di

Decreto 29030 dell’Usr per la Puglia del 9 ottobre 2020. Comitati di vigilanza per le prove scritte del concorso straordinario per il ruolo, in programma dal 22 ottobre al 16 novembre.

Nel decreto si comunica che sono istituiti i Comitati di Vigilanza per l’espletamento delle prove scritte della prossima procedura concorsuale.

Il Presidente del Comitato di Vigilanza si avvarrà del supporto di commissari di vigilanza addetti a compiti di sorveglianza ed assistenza interna (almeno due per ogni aula) e di almeno un responsabile tecnico d’aula.

Decreto

elenco comitati di vigilanza – Allegato DECRETO