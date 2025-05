Concorso straordinario insegnanti di religione, dove vedere la convocazione alla prova orale. Precisazioni Di

Gli Uffici scolastici regionali stanno pubblicando le convocazioni alle prove orali del concorso straordinario per insegnanti di religione cattolica della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. L’USR Puglia, con avviso dell’11 novembre, fornisce alcune precisazioni ai candidati.

L’art. 11, comma 1 del D.D.G. 1327 del 29 maggio 2024 e l’art. 11, comma 1 del D.D.G. 1328 del 29 maggio 2024, prevedono che “Il calendario della prova orale didattico-metodologica, con la relativa modalità di svolgimento, l’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR presso i quali si svolgono le prove almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della prova stessa, tramite avviso pubblicato sul Portale Unico e nei rispettivi siti istituzionali. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.”

Inoltre, per tutti i candidati, è stato effettuato l’invio della convocazione in area riservata: indipendentemente dalla ricezione della convocazione in area riservata – precisa l’USR Puglia – il candidato deve fare riferimento agli Avvisi di cui ai punti a) e b) i quali, si ribadisce, “hanno valore di notifica a tutti gli effetti”.

I candidati, dal Portale Unico del reclutamento, potranno accedere tramite il link https://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsi-web/graduatoria/lista-istanze

all’area “Graduatorie” della Piattaforma “Concorsi e Procedure selettive” e, scegliendo il concorso di interesse, visualizzare/salvare il documento relativo alla propria convocazione presente nella sezione “Allegati”.

Avviso USR Puglia

La nostra redazione sta raccogliendo gli avvisi e le lettere estratte