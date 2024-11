Concorso straordinario insegnanti di religione cattolica: posti, convocazioni e lettere estratte per la prova orale [AGGIORNATO] Di

Al via le convocazioni per la prova orale del concorso straordinario per insegnanti di religione cattolica della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, di cui ai bandi del 29 maggio. Il concorso, riservato al personale con 36 mesi di servizio, si articola nella prova orale didattico-metodologica e nella valutazione dell’anzianità di servizio e dei titoli di qualificazione professionale.

La prova ha una durata massima complessiva di trenta minuti ed è finalizzata ad accertare la preparazione del candidato sulle problematiche educative e la preparazione didattica e metodologica come quadro di riferimento complessivo. Sono esclusi i contenuti specifici dell’insegnamento della religione cattolica.

La prova valuta inoltre la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese nonché l’utilizzo pratico delle tecnologie digitali.

Ricordiamo i posti banditi:

Convocazioni prova orale

Il calendario della prova orale didattico-metodologica, con la relativa modalità di svolgimento, l’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR presso i quali si svolgono le prove tramite avviso pubblicato sul Portale Unico e nei rispettivi siti istituzionali.

Qualora si determini un numero esiguo di candidati, è possibile l’aggregazione territoriale con Decreto che indica l’USR che deve curare l’espletamento del concorso.

Elenco:

Abruzzo – ripartizione posti – convocazione infanzia e primaria – convocazione secondaria – rettifica secondaria –

Basilicata, ripartizione posti – lettera infanzia e primaria, –

Calabria – ripartizione posti –

Emilia Romagna – ripartizione posti –

Friuli Venezia Giulia, lettera estratta infanzia e primaria – lettera secondaria – ripartizione posti –

Lazio – ripartizione posti –

Liguria – convocazione infanzia e primaria – convocazione secondaria –

Marche – ripartizione posti –

Piemonte – ripartizione posti –

Puglia secondaria – infanzia e primaria – lettera estratta e posti –

Sardegna – ripartizione posti – lettera estratta infanzia e primaria – lettera secondaria – avviso prove infanzia e primaria –

Umbria – lettere estratte – ripartizione posti – convocazione infanzia e primaria –

Veneto – ripartizione posti –

L’elenco sarà aggiornato con le nuove convocazioni.

Quadri di riferimento

Per la scuola dell’infanzia e primaria si rinvia agli allegati 7 (infanzia) e 8 (primaria) del bando

Per la scuola secondaria si rinvia all’allegato 7 del bando.