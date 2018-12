Concorso straordinario infanzia e primaria. Info Puglia

L’Ufficio Scolastico di Lecce ha fornito alcuni chiarimenti sul concorso straordinario per infanzia e primaria indetto con DDG n. 1456 del 7 novembre 2018.

Per quanto riguarda le aggregazioni territoriali, comunicate dal Miur attraverso avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2018, la regione Basilicata risulta aggregata alla Puglia per le seguenti procedure concorsuali:

Infanzia posto comune;

Infanzia posto sostegno;

Primaria posto sostegno.

Al momento le domande presentate per la regione Puglia tramite piattaforma POLIS, sono n. 1960 così distribuite

Per la Puglia, sarà l’Ufficio Scolastico di Lecce a gestire la procedura.

