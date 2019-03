Riepilogo a cura della FLCGIL sulla prova orale del concorso straordinario infanzia e primaria indetto con DDG n. 1456 del 9 novembre 2018. I calendari

Si nota che le prove sono calendarizzate max entro il mese di giugno, per cui ci sarà il tempo per stilare le graduatorie entro il 30 luglio 2019, in previsione delle assunzioni a settembre 2019.

Come avverranno le assunzioni

Le immissioni in ruolo avvengono per:

il 50% dalle graduatorie ad esaurimento

il 50% dalle graduatorie concorsuali

Il 50% dei posti, destinato ai concorsi, sarà assegnato alle seguenti procedure:

con priorità al concorso 2016; qualora residuino posti, al concorso straordinario e al nuovo concorso ordinario con quote del 50% ciascuno. Considerato che il concorso ordinario non è stato ancora bandito, esaurite le GM del concorso 2016 (compresi gli idonei) nel 2019/20 i posti rimanenti potranno essere assegnati al concorso straordinario.

Infanzia posto comune

Primaria posto comune

Abruzzo (+ Molise): estratta lettera E, calendario dal 30/03 al 31/05

Basilicata: costituita la commissione, estrazione lettera l’1/04

Calabria: costituite le commissioni, in attesa dell’estrazione della lettera

Campania: estratta lettera O, calendario dal 26/03 al 6/06

Emilia Romagna: estratta la lettera J, in attesa del calendario

Friuli Venezia Giulia: costituite le commissioni, in attesa dell’estrazione della lettera

Lazio: estratta lettera W, calendario dal 20/02 al 27/06

Liguria: costituita la commissione, in attesa dell’estrazione della lettera

Lombardia: costituite le commissioni, in attesa dell’estrazione della lettera

Marche: costituita la commissione, estrazione lettera l’8/04

Piemonte: estratta lettera Y, calendario dl 28/03 al 14/06

Puglia: estratta lettera M

Sicilia: costituite le commissioni, in attesa dell’estrazione della lettera

Toscana: costituite le commissioni, in attesa dell’estrazione della lettera

Umbria: estratta lettera F

Veneto: estratta lettera W, vi sono 7 sottocommissioni con calendari che vanno dall’11/03 al 24/05

Sardegna: commissioni in via di costituzione

Infanzia sostegno

Campania: estratta lettera Z, calendario dal 5/04 al 4/05

Lazio (+ Abruzzo, Sardegna, Toscana, Umbria, Marche, Molise): estratta lettera O, calendario dal 19/02 all’1/06

Lombardia (+ Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Veneto): costituite le commissioni, in attesa dell’estrazione della lettera

Puglia (+ Basilicata): estratta lettera G, calendario dal 19/03 al 17/05

Sicilia: (+ Calabria): estratta lettera J, calendario dal 29/03 all’8/06

Primaria sostegno

Abruzzo: estratta lettera T, calendario dal 26/03 al 30/04

Calabria: estratta lettera D, calendario dal 18/04 al 18/05

Campania: estratta lettera B, calendario dal 21/03 al 26/06

Emilia Romagna: estratta lettera R, in attesa del calendario

Lazio (+Molise, Sardegna, Umbria): estratta lettera G, calendario dal 19/02 all’1/06

Lombardia (+ Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte): costituite le commissioni, in attesa dell’estrazione della lettera

Marche: costituita la commissione, in attesa dell’estrazione della lettera

Puglia (+ Basilicata): estratta lettera L, calendario dal 28/03 al 31/05

Sicilia: costituite le commissioni, in attesa dell’estrazione della lettera

Toscana: costituite le commissioni, in attesa dell’estrazione della lettera

Veneto: estratta lettera B, calendario dal 3/04 al 21/05

