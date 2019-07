Concorso straordinario infanzia e primaria, ecco le graduatorie. Aggiornato FVG

Prime pubblicazioni delle graduatorie del concorso straordinario infanzia e primaria indetto con DDG n. 1456 del 7 novembre 2018.

SOSTEGNO

CALABRIA infanzia – primaria

FRIULI VENEZIA – GIULIA infanzia

MARCHE infanzia

SICILIA infanzia –

Per la Sicilia si sa già che per infanzia e primaria posti comuni non ci sarà la possibilità di avere le graduatorie pronte per i posti comuni. Le prove si protrarranno infatti fino ad ottobre 2019.

Immissioni in ruolo infanzia e primaria 2019: come funzionano

Le immissioni in ruolo 2019/20 avverranno

50% da GaE;

50% da concorso:

con priorità dalle GM 2016

Se rimangono posti disponibili, dalle graduatorie del concorso straordinario, fermo restando che le graduatorie vengano pubblicate in tempo utile.

Posti liberi

scuola dell’infanzia: 2.939 posti comuni e 1.143 posti di sostegno tabella analitica per regione e provincia

scuola primaria: 6.897 posti comuni e 5.502 posti di sostegno tabella analitica per regione e provincia