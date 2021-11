Concorso straordinario, il 15 novembre le prove suppletive: le info utili Di

Concorso straordinario per il ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020.

Nuova tornata di prove suppletive da svolgersi tra il 15 e il 22 novembre.

Il Ministero ha comunicato le date delle nuove prove scritte suppletive, che si svolgeranno tra il 15 e il 22 novembre, per il concorso straordinario secondaria di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020.

Chi svolgerà le prove suppletive

Si tratta dei candidati in possesso di provvedimento giurisdizionale favorevole, che non avevano potuto partecipare alla sessione ordinaria per motivi legati al Covid.

Il calendario

Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 08.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 9:00 alle 11:30 e il turno pomeridiano dalle 14:30 alle 17:00.

CALENDARIO

Dove si svolgeranno le prove

I candidati che hanno presentato domanda per le regioni per le quali è disposta l’aggregazione territoriale delle prove, espleteranno le prove concorsuali nella regione individuata quale responsabile della procedura concorsuale.

L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione, con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR responsabili della procedura almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi Albi e siti internet. L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Le sedi

Usr Calabria – avviso –

Usr Campania – avviso –

Usr Emilia Romagna –

Usr Friuli Venezia Giulia – AB25–

USr Lazio – Sedi –piano operativo–

Usr Lombardia – avviso –rettifica A041–

Marche – link con avvisi –

Piemonte – avviso–

Usr Puglia – AB25 –

Sardegna – vai al link con gli avvisi –

Usr Sicilia – avviso –

Toscana – avviso –

Umbria – avviso –rettifica–

Valle d’Aosta

Usr Veneto – Avviso – Piano operativo

N. B. L’elenco potrebbe non essere aggiornato in maniera tempestiva, per cui consigliamo e raccomandiamo agli interessati di monitorare comunque il sito di riferimento dell’ufficio Scolastico, anche per eventuali modifiche e aggiornamenti.