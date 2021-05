Concorso straordinario, ecco i candidati esclusi in Lombardia perché manca titolo di accesso o servizio. File con classi di concorso Di

Concorso straordinario di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell’08 luglio 2020: l’USR Lombardia pubblica, ancor prima dei risultati degli esiti per ciascuna classe di concorso, l’elenco dei candidati esclusi in relazione al titolo di accesso o al requisito di servizio.

Le motivazioni delle esclusioni

I candidati inseriti nell’Allegato A sono esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con DD.DD. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783, per la classe di concorso rispettivamente riportata e sulla base della motivazione per ciascuno indicata, per mancanza di idoneo titolo di accesso ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. c) del bando di concorso.

I candidati inseriti nell’Allegato B sono esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con DD.DD. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783, per la classe di concorso rispettivamente riportata e sulla base della motivazione per ciascuno indicata, per mancanza del requisito di servizio necessario per l’accesso ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. a) e b) e dell’art. 2, c. 2 del bando di concorso

Le esclusioni per ciascuna classe di concorso