Concorso straordinario docenti religione: candidature APERTE per Commissioni giudicatrici Di

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha indetto una procedura online per raccogliere le candidature alla formazione delle commissioni giudicatrici del concorso straordinario per insegnanti di religione cattolica. Questo concorso, destinato alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, è stato istituito ai sensi del D.L. 126/2019 e successive modifiche, e regolato dal D.M. 9 del 19 gennaio 2024.

Ruoli e funzioni nelle Commissioni

Le commissioni necessitano di presidenti, componenti per la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria di primo grado, membri aggregati per la lingua inglese e segretari. Le candidature sono aperte sia al personale in servizio sia a quello in pensione da non oltre tre anni. Si specifica che chi ha già presentato domanda attraverso la piattaforma ministeriale non deve ripetere la procedura.

Requisiti per la presentazione delle candidature

I candidati devono fare riferimento al Decreto ministeriale 9 del 19 gennaio 2024, in particolare agli articoli 12-17, che delineano i requisiti specifici per presidenti, componenti e membri aggregati. Per il ruolo di segretario possono candidarsi DSGA e assistenti amministrativi.

Modalità di presentazione della candidatura

Le candidature devono essere presentate entro le 23:59 del 4 ottobre 2024, utilizzando il modulo disponibile sull’area Istanze dell’USR Piemonte. Gli utenti già registrati devono accedere con le proprie credenziali, mentre chi non è registrato deve procedere con la registrazione, che richiede la compilazione di un modulo online e la ricezione delle credenziali via email. Una volta completato il modulo, sarà richiesto il caricamento del documento di riconoscimento e, per alcune candidature, del curriculum vitae.