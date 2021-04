Concorso straordinario, docenti che non hanno superato la prova possono chiedere di visionare elaborato corretto e griglia di valutazione Di

Procedura Straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui ai Decreti Dipartimentali n. 510 del 23/04/2020 e n. 783 del 08/07/2020: come richiedere l’accesso agli atti in caso di mancato superamento della prova scritta. Indicazioni Uffici Scolastici.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 2, art.3 del D.M. 10 gennaio 1996, n.60 “Nei procedimenti concorsuali e di selezione in materia di personale, l’accesso agli elaborati ed alle schede di valutazione e’ consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. Fino a quando il procedimento non sia concluso, l’accesso e’ limitato ai soli atti che

riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti”.

Pertanto, fino all’ approvazione della graduatoria di merito i candidati avranno diritto all’accesso solo dei propri atti (es. elaborato e griglia di valutazione)

