Concorso straordinario, docente impossibilitata a partecipare causa Covid. TAR apre a prove suppletive

Concorso straordinario per il ruolo di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 del 08 luglio 2020: alla vigilia della prima giornata di prove (proseguiranno fino al 16 novembre), apprendiamo la notizia di una prima risposta del TAR Lazio alla richiesta da parte di un’insegnante di una eventuale prova suppletiva in quanto impossibilitata a partecipare a causa del Covid.

Secondo quanto riferisce l’ADNkronos il Tar del Lazio riconosciuto la possibilità di calendarizzare prove suppletive per i docenti che non potranno essere presenti alle prove perchè bloccati dall’emergenza sanitaria.

L’agenzia di stampa riporta quanto indicato nel Decreto Presidenziale

“….Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all’articolo 56 atteso che, come costantemente affermato, la mancata concessione delle richieste misure monocratiche non pregiudica minimamente gli effetti, anche ripristinatori, di un’eventuale ordinanza collegiale cautelare di accoglimento, avuto presente che l’amministrazione in tempestiva esecuzione della stessa è tenuta ad effettuare una sessione suppletiva delle prove concorsuali cui non ha potuto partecipare l’odierna ricorrente…”.

Le istruzioni operative del Ministero

Non sappiamo quali e se ci saranno effetti conseguenti a tale pronuncia cautelare. Domani intanto hanno inizio le prove, secondo il calendario fissato dal Ministero e, in base alle istruzioni operative diramate oggi “La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorchè dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura. ”

Questo il nuovo modello di autodichiarazione rilasciato dal Ministero, con l’aggiornamento alle ultime indicazioni del Ministero della Salute

Fino a ieri la richiesta di prove suppletive ha trovato il no della Ministra Azzolina, che si rifà al parere rilasciato dalla Funzione Pubblica in occasione dei test di ingresso a Medicina.