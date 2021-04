Concorso straordinario, differenza tra posti accantonati 2020 e posti disponibili per assunzioni 2021 Di

Concorso straordinario di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell’8 luglio 2020: 32.000 posti a disposizione, secondo una precisa distribuzione decisa a monte per classe di concorso e regione. Risulteranno vincitori i docenti che, superata la prova con almeno 56/80, si collocheranno nel numero dei posti a bando per la classe di concorso per cui partecipano nella regione scelta. I docenti che, seppure avranno superato la prova, si collocheranno oltre il numero dei posti a bando, potranno comunque conseguire l’abilitazione con le modalità stabilite dalla legge 159/2019.

Un nostro lettore scrive

Buongiorno Lalla, Nella notizia che avevate pubblicato stamattina c’erano i posti disponibili per le varie classi di concorso (straordinario) per ogni regione. Per esempio, nel Lazio i posti per la a42 sono 4 mentre all’uscita del bando erano 8, vorrei sapere dove sono finiti quei 4 posti mancanti, visto che io ho superato la prova ma mi trovo 4 posti in meno.

Grazie mille Buona giornata e buon lavoro

La notizia alla quale il docente fa riferimento è questa Piano immissioni in ruolo 2021, sottosegretaria Floridia: “Accelerare da GaE e graduatorie concorsi”. Ecco i posti previsti per lo straordinario

I posti del concorso straordinario non “spariscono”

Al suo interno abbiamo ricordato che il Ministro Azzolina ha già accantonato (e quindi assicurato) i posti che sarebbero dovuti andare a ruolo già da settembre 2020 se le graduatorie fossero state pronte.

Infatti il file si chiama Elenco per regione e classe di concorso di posti già accantonati dal 2020 per i vincitori del concorso straordinario DD 510/2020

Si tratta di una parte dei posti a concorsi, cioè esclusivamente la parte relativa alle assunzioni 2020/21. I docenti che rientreranno nei posti stabiliti da quel file avranno decorrenza giuridica del ruolo dal 1° settembre 2020 ed economica dalla data di assunzione, e comunque non prima del 1° settembre 2021. Pertanto quel file, come indicato nella dicitura, non è indicativo di tutti i posti.

Non sono “spariti ” posti. I posti a bando rimangono invariati e potranno essere assegnati tutti, ma non sappiamo in quale anno scolastico.

Una parte sono già decisi (la parte del 2020/21), una parte sarà attribuita nel 2021. E ancora, potranno esserci dei casi in cui i posti a bando potranno essere utilizzati tutti già dal 2021/22. La distribuzione dei posti da coprire con immissioni in ruolo 2021/22 non è stata ancora resa nota, e temiamo passeranno ancora molte settimane prima di arrivare ad una decisione.

Quindi

questo il file in cui sono individuati, per ogni classe di concorso e regioni, i posti da destinare ai vincitori del concorso straordinario DD n. 510 del 23 aprile 2020

questo il file in cui il Ministero, dal totale dei posti, ha estrapolato dei posti già accantonati per le immissioni in ruolo con nomina giuridica settembre 2020 ed economica 2021

il rimanente dei posti potrà essere attribuito da settembre 2021 (quindi a settembre 2021 e/o negli anni successivi)