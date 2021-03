Concorso straordinario per il ruolo, risultati prova scritta. AGGIORNATO con SARDEGNA e VENETO Di

Concorso straordinario per il ruolo di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell’08 luglio 2020: concluse le prove, i primi risultati. Prime pubblicazioni a livello nazionale, prime esclusioni perché non si arriva al punteggio di 56/80, la soglia che garantisce il ruolo se si rientra nel numero dei posti banditi, l’accesso al percorso di abilitazione se collocati oltre tale numero. Al lavoro le altre commissioni.

A conclusione delle prove il Ministero ha comunicato che hanno partecipato 56.101 candidati, pari all’84,9% di quelli previsti.

La procedura straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in ruolo di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado è stata bandita a livello nazionale per l’assegnazione di 32.000 posti. Ecco la distribuzione e i posti già accantonati per l’anno scolastico 2020/21 per regione e classe di concorso.

Le commissioni hanno già iniziato le correzioni delle prove scritte, che dovranno essere completate in tempo per l’avvio del prossimo anno scolastico.

Le commissioni in Sicilia hanno ricevuto il via libera dall’USR solo il 3 marzo.

L’USR Calabria in data 22 marzo 2021 ha pubblicato il seguente avviso “Le operazioni di correzione della prova scritta sono in corso. Sarà cura della scrive nte Direzione Generale provvedere senza indugio, ai sensi dell’art. 14 del bando, alla pubblicazione degli esiti della prova scritta per i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 56/80. I candidati che non hanno superato la prova scritta riceveranno nella casella di posta elettronica indicata nella domanda di partecipazione alla procedura, apposita comunicazione contenente il voto riportato nella prova”

I risultati pubblicati

BASILICATA

A028 –precisazioni titoli non documentabili con autocertificazione –

FRIULI VENEZIA GIULIA

A060 – A049 – A41 – A48 –

PIEMONTE

A026 – B011 – A042 –

PUGLIA

A007 – A061 – A042 – B003 –precisazioni su pubblicazione esiti prova scritta – A041 –

SARDEGNA

A027 – A051 – A012 – AB55 – A045 – AC55 – AA24 – B015 – AM55 –

SICILIA

A016 –A048–

VENETO

A010 – A008 – B022 – A034 – A042 –

BOLZANO

Le graduatorie definitive pubblicate: