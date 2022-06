Concorso straordinario bis: per tanti iscritti sarà un “nulla di fatto”. Per materie letterarie (A012, A022, A011 e A013) il doppio o triplo dei posti Di

Concorso straordinario bis di cui al D.D.G. 1081/2022: il Ministero ha pubblicato il Decreto delle Aggregazioni territoriali da cui si capisce dove si svolgerà la prova orale disciplinare, nonché il numero di domande presentate per classe di concorso e regione.

Circa 35.000 domande presentate

Per circa 14.000 posti sono state presentate 35.872 domande. Molte meno rispetto alle 50.000 attese, stimate dal Ministero sulla base degli aspiranti in possesso del requisito richiesto.

Va però detto che la stima del Ministero non teneva conto del fatto che alcune classi di concorso non sono state bandite, nonché di quelle che non hanno posti in una regione. Circostanza, quest’ultima, che potrebbe aver scoraggiato i docenti dal presentare la domanda, visto che il percorso di formazione e la successiva definitiva immissione in ruolo avverrebbe nella regione scelta, con i vincoli che ne seguono per la domanda di mobilità.

Troppe incertezze, a fronte di docenti che spesso vantano anche più dei tre anni di servizio richiesti dal bando, e che nonostante la precarietà sono anche genitori, figli che assistono i familiari, e fanno i conti con uno stipendio non “stellare”.

Qual è la situazione per le MATERIE LETTERARIE, classi di concorso A012, A022, A011, A013?

Numerosi i candidati, spesso il doppio o il triplo dei posti a bando.

Questo vuol dire che, per numerosi candidati, il concorso si risolverà in un “nulla di fatto”.

Per ciascuno di essi, tutto dipenderà dal voto della prova orale ma anche dai titoli. Più numerosa è la “concorrenza”, maggiore la necessità di collocarsi in ottima posizione.

E se sui titoli non si può più fare nulla, perchè valgono quelli dichiarati nella domanda presentata entro il 16 maggio, la partita si gioca adesso sulla prova disciplinare orale, che verosimilmente potrà svolgersi nel corso del mese di luglio per numerose classi di concorso, in modo da avere la supplenza finalizzata al ruolo già dal 1° settembre.

I candidati che non rientreranno nei posti a bando, non acquisiranno nessun titolo, nessuna precedenza, nessun riconoscimento.

Il meccanismo infatti non prevede bocciatura ma la selezione è affidata a miglior prova + alto punteggio.

A012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

A012 – Abruzzo POSTI 5 NUMERO DOMANDE 43

A012 – Calabria POSTI 8 NUMERO DOMANDE 92

A012 – Emilia Romagna POSTI 121 NUMERO DOMANDE 429

A012 – Friuli Venezia Giulia POSTI 12 NUMERO DOMANDE 40

A012 – Lazio POSTI 34 NUMERO DOMANDE 164

A012 – Liguria POSTI 31 NUMERO DOMANDE 66

A012 – Lombardia POSTI 290 NUMERO DOMANDE 550

A012 – Marche POSTI 3 NUMERO DOMANDE 45

A012 – Piemonte POSTI 126 NUMERO DOMANDE 222

A012 – Puglia POSTI 21 NUMERO DOMANDE 181

A012 – Veneto POSTI 212 NUMERO DOMANDE 295

A022 – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A022 – Calabria POSTI 15 NUMERO DOMANDE 179

A022 – Campania POSTI 30 NUMERO DOMANDE 464

A022 – Emilia Romagna POSTI 279 NUMERO DOMANDE 608

A022 – Friuli Venezia Giulia POSTI 54 NUMERO DOMANDE 96

A022 – Lazio POSTI 57 NUMERO DOMANDE 327

A022 – Liguria POSTI 16 NUMERO DOMANDE 87

A022 – Lombardia POSTI 478 NUMERO DOMANDE 1111

A022 – Marche POSTI 72 NUMERO DOMANDE 220

A022 – Piemonte POSTI 310 NUMERO DOMANDE 514

A022 – Puglia POSTI 81 NUMERO DOMANDE 307

A022 – Sardegna POSTI 54 NUMERO DOMANDE 166

A022 – Sicilia POSTI 68 NUMERO DOMANDE 436

A022 – Toscana POSTI 26 NUMERO DOMANDE 283

A022 – Veneto POSTI 412 NUMERO DOMANDE 630

A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

A011 – Abruzzo POSTI 18 NUMERO DOMANDE 50

A011 – Basilicata POSTI 7 NUMERO DOMANDE 26

A011 – Calabria POSTI 8 NUMERO DOMANDE 45

A011 – Friuli POSTI 12 NUMERO DOMANDE 34

A011 – Lazio POSTI 160 NUMERO DOMANDE 279

A011 – Liguria POSTI 35 NUMERO DOMANDE 50

A011 – Lombardia POSTI 66 NUMERO DOMANDE 175

A011 – Marche POSTI 14 NUMERO DOMANDE 73

A011 -Molise POSTI 7 NUMERO DOMANDE 23

A011 – Piemonte POSTI 44 NUMERO DOMANDE 95

A011 – Puglia POSTI 6 NUMERO DOMANDE 49

A011 – Sardegna POSTI 23 NUMERO DOMANDE 50

A011 – Sicilia POSTI 49 NUMERO DOMANDE 121

A011 – Toscana POSTI 28 NUMERO DOMANDE 74

A011 – Umbria POSTI 28 NUMERO DOMANDE 45

A011 – Veneto POSTI 64 NUMERO DOMANDE 106

A013 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO

A013 – Abruzzo POSTI 6 NUMERO DOMANDE 9 (aggregata con Puglia)

A013 – Basilicata POSTI 1 NUMERO DOMANDE 4 (aggregata con Calabria)

A013 – Calabria POSTI 6 NUMERO DOMANDE 26

A013 – Campania POSTI 5 NUMERO DOMANDE 52

A013 – Lazio POSTI 1 NUMERO DOMANDE 13

A013 – Piemonte POSTI 1 NUMERO DOMANDE 5 (aggregata con Toscana)

A013 – Puglia POSTI 4 NUMERO DOMANDE 9

A013 – Sardegna POSTI 5 NUMERO DOMANDE 15

A013 – Sicilia POSTI 23 NUMERO DOMANDE 48

A013 – Toscana POSTI 4 NUMERO DOMANDE 30

A013 – Umbria POSTI 3 NUMERO DOMANDE 12

A013 – Veneto POSTI 7 NUMERO DOMANDE 29

La convocazione per la prova orale

I candidati sono convocati per lo svolgimento della prova dall’USR competente, tramite posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, almeno 20 giorni prima dello svolgimento della stessa. Al riguardo, sottolineiamo che il candidato deve far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione del predetto indirizzo di posta elettronica (come degli altri dati di recapito), contattando l’USR responsabile della procedura concorsuale.

Nella convocazione sono indicati: sede, data e ora di svolgimento.

La prova non può essere svolta nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Il concorso si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione o che è stata aggregata