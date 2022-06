Concorso straordinario bis, estrazione lettera da cui prende avvio la prova orale. AVVISI Di

Concorso straordinario bis: la presentazione della domanda è scaduta lo scorso 16 giugno. Nel frattempo gli uffici scolastici pubblicano gli avvisi per la ricerca dei docenti disponibili a far parte delle commissioni e propongono anche una timeline alla luce dei passaggi previsti.

Costituzione Commissioni

Gli USR stanno pubblicando gli avvisi per la costituzione delle commissioni Avvisi

Quando si svolgerà la prova

Le indicazioni finora pubblicate dagli Uffici Scolastici

Abruzzo Il concorso si deve concludere in tempo per le prossime immissioni in ruolo e svolgerà, dunque, a luglio

Friuli Venezia Giulia Il concorso si deve concludere in tempo utile per le immissioni in ruolo a.s. 2022/23 entro il 15 luglio p.v.

Liguria Il concorso si deve concludere in tempo per le prossime immissioni in ruolo e si svolgerà, dunque, a luglio

Anche gli USR che non indicano una data certa, scrivono “In considerazione della necessità di garantire il celere e corretto svolgimento della procedura concorsuale, i Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale sono invitati a pubblicare il presente avviso sui rispettivi siti istituzionali

e ad inviarlo alle Istituzioni Scolastiche delle province di pertinenza, nonché a sensibilizzare i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di competenza e il personale della scuola (docenti, DSGA e personale amministrativo), affinché propongano le loro candidature quali presidenti, componenti, componenti aggregati e segretari delle commissioni giudicatrici.”

AVVISI estrazione lettera

FRIULI VENEZIA GIULIA Avviso–

LAZIO Avviso –

PUGLIA – Avviso –errata corrige–

Dove si svolgerà la prova

Il concorso si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione.

Tuttavia, in presenza di un esiguo numero di aspiranti che abbiano presentato domanda, l’art. 2, comma 2 del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022 prevede che possano essere disposte eventuali aggregazioni interregionali, sino ad un massimo di 150 candidati.

L’USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale provvede all’approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione.

Il DECRETO AGGREGAZIONI TERRITORIALI

In ogni caso

“3. I candidati ricevono, da parte del competente USR, comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica – all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso – della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova disciplinare almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima. Le prove disciplinari del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.”

Sarà possibile concludere il tutto entro fine luglio – prima decade di agosto?

Per i candidati potrebbe essere conveniente.

Il loro percorso infatti, una volta inseriti in graduatoria grazie al punteggio prova + punteggio titoli, prevede l’attribuzione di una supplenza al 31 agosto 2022.

Si tratta dei posti rimasti vacanti dalle assunzioni in ruolo 2021/22, quindi i posti sono accantonati.

Ma avere l’incarico per tempo significa anche avere lo stipendio da settembre 2022, altrimenti si verrà a creare una sovrapposizione difficilmente gestibile tra le supplenze ordinarie e queste ultime, che verranno attribuite con la stessa procedura informatizzata prevista per le immissioni in ruolo.

Con grande probabilità potrebbe verificarsi una diversità tra regioni e classi di concorso, sia in relazione al numero di domande, sia a impedimenti della commissione (precedenti concorsi nonché quelli in corso di svolgimento ci insegnano che non sempre il percorso è lineare).

