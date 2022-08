Concorso straordinario bis, nuove graduatorie pubblicate, presto la data per le nomine. Anief rilancia il ricorso per aumentare il numero dei vincitori

La procedura del concorso straordinario bis, riservata a chi ha svolto almeno tre annualità di supplenze, si sta svolgendo con calendari diversificati, in alcuni casi spostati in autunno per motivi organizzativi.

Mentre l’amministrazione conferma l’esclusione a priori degli idonei dalle graduatorie che portano all’immissione in ruolo, il sindacato Anief ribadisce la piena contrarietà a questa decisione illegittima e rilancia l’azione legale.

Infatti, il ricorso predisposto da Anief ha l’obiettivo di aumentare il numero dei vincitori, sulla base degli effettivi numeri di posti liberi. Al fine dell’utilizzo a esaurimento delle graduatorie di merito del concorso straordinario bis della secondaria, il sindacato ha predisposto un ricorso che sarà presentato al Tar del Lazio, così da ottenere l’utilizzo delle graduatorie di merito fino al loro esaurimento e la pubblicazione delle stesse graduatorie complete di tutti i candidati che vi parteciperanno.

Il ricorso si propone di ottenere l’esaurimento completo delle GM pubblicate dai singoli Usr e l’inserimento di tutti i partecipanti nelle graduatorie per poter essere assunti a tempo indeterminato a scorrimento.



L’elenco delle graduatorie pubblicate

ABRUZZO

Bo22 Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali –

A010 Discipline grafico pubblicitarie–

A013 Discipline letterarie, latino e greco –

A052 Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali –

A059 Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza –

B015 Laboratorio di scienze e tecnologie Elettriche ed Elettroniche –

B017 Laboratori di scienze e tecnologie Meccaniche –

BASILICATA

A007 Discipline audiovisive –

A040 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche –

A043 – Scienze e Tecnologie nautiche –

A044 Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda –

A059 Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza –

B003 Laboratori di Fisica –

B006 Laboratori di odontotecnica –

CALABRIA

A043 – Scienze e Tecnologie nautiche –

B007 Laboratorio di ottica –

CAMPANIA

A052 Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali –

FRIULI VENEZIA GIULIA

A011 Discipline letterarie e latino –

A022 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado –

A027 Matematica e fisica –

A028 Matematica e Scienze –

A032 Scienze della geologia e della mineralogia –

A034 Scienze e Tecnologie chimiche–

A040 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche –

A047 Scienze matematiche applicate –

A048 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado –

A049 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado –

A050 Scienze naturali, chimiche e biologiche –

A051 – Scienze, tecnologie e tecniche agrarie –

A059 Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza–

AB24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado –

AB25 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di I grado – rettifica 12 agosto –

B007 Laboratorio di ottica –

B012 Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche –

B015 Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche –

B026 Laboratorio tecnologie del legno–

EMILIA ROMAGNA

A007 Discipline audiovisive –

A038 Scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche –

A059 Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza –

LAZIO

A007 Discipline audiovisive –

A020 Fisica –

A026 Matematica –

A027 Matematica e Fisica -rettifica–

A040 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche –

AO41 Scienze e tecnologie informatiche –

A050 Scienze naturali, chimiche e biologiche –

B021 – LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA –

A013 Discipline letterarie, latino e greco–

A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE–

AI56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado Percussioni –

B007 Laboratorio di ottica –

B012 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE –

B017 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche–

B018 Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda –

LIGURIA

A010 Discipline Grafico-Pubblicitarie –

A011 Discipline Letterarie e Latino –

A012 Discipline Letterarie negli Istituti di istruzione secondaria di II grado –

A020 – Fisica –

A022 – Italiano, Storia, Geografia nella Scuola secondaria di I grado –

A026 Matematica –

A027 Matematica e Fisica –

A037 – Scienze e Tecnologie delle costruzioni /Tecnologie e Tecniche di rappresentazione –

A040 Scienze e Tecnologie elettriche ed elettroniche –

A041 – Scienze e Tecnologie informatiche –

A042 – Scienze e Tecnologie meccaniche –

A043 – Scienze e Tecnologie nautiche –

A047 Scienze e matematica applicate –

A048 Scienze motorie e sportive negli Istituti di istruzione secondaria di II grado –

A050 – Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche –

A059 Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza –

AB24 – Lingue e Culture straniere negli Istituti di istruzione di II grado (Inglese) –

AC24 – Lingue e Culture straniere negli Istituti di istruzione di II grado (Spagnolo) –

AI56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado Percussioni –

AJ56 Strumento musicale nella Scuola secondaria di I grado Pianoforte –

B016 – Laboratori di Scienze e Tecnologie informatiche –

B017 – Laboratori di Scienze e Tecnologie meccaniche –

B020 – Laboratori di Servizi enogastronomici, Settore cucina –

B021 – Laboratori di Servizi enogastronomici, Settore Sala e vendita –

Mancano A014 – A028 – AD24 – BB02 – BB06 – AI24- B018 – B015 – AS55 – AB56 – A023 – B022 – B019 – B012 – B011 – B003 – A014 –

LOMBARDIA

B007 Laboratorio di ottica –

MARCHE

A002 Design dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre dure e delle gemme –

A020 Fisica –

A043 – Scienze e Tecnologie nautiche –

MOLISE

A002 Design dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre dure e delle gemme –

A011 Discipline letterarie e Latino –

A027 Matematica e Fisica –

A028 Matematica e Scienze –

A040 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche –

A050 Scienze naturali, Chimiche e naturali –

AB56 Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado Chitarra –

AI56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado Percussioni –

AJ56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA I GRADO PIANOFORTE –

AC24 Lingue e culture straniere scuola secondo grado spagnolo –

B006 Laboratorio di odontotecnica –

B011 Laboratori di scienze e tecnologie agrarie –

B015 Laboratorio di scienze e tecnologie Elettriche ed Elettroniche –

B017 Laboratori di scienze e tecnologie Meccaniche –

PIEMONTE

A013 Discipline letterarie, Latino e Greco –

A059 Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza –

A036 Scienze e tecnologie della logistica –

B026 – Laboratorio di tecnologie del legno –

PUGLIA

A007 Discipline audiovisive–

A010 Discipline grafico pubblicitarie–

A011 Discipline letterarie e latino –

A012 Discipline letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado –

A013 Discipline letterarie, latino e greco –

A015 Discipline sanitarie –rettifica –

A020 Fisica –

A026 Matematica–

A027 Matematica e Fisica –

A036 Scienze e tecnologia della logistica –

A040 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche –

A041 Scienze e tecnologie informatiche –

A049 Scienze motorie e sportive nella scuola ordinaria di I grado –

A052 Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali –