Concorso straordinario bis, non sarà veloce per tutti: diversi rinvii in autunno. Per Anief è “fisiologico” ma ciò che conta ora è l’inserimento nelle graduatorie di merito di tutti i partecipanti

Doveva essere una procedura “lampo”, invece si sta trasformando in un’organizzazione più macchinosa del previsto, soprattutto per alcuni partecipanti.

Il concorso straordinario bis per la scuola secondaria previsto dall’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge n. 73/2021, convertito nella Legge n. 106/2021, la cui unica prova orale dalla durata massima di mezz’ora per una parte dei candidati si svolgerà non nei prossimi giorni ma in autunno. A scriverlo è la stampa specializzata, che ha già stilato un elenco di province e classi di concorso costrette all’ulteriore rinvio.

La maggior parte delle comunicazioni di slittamento arriva dal Piemonte: dall’Ufficio Scolastico di Novara per le classi di concorso A028, B009, B016, B017, B021. Come per le classi di concorso A034 – A040 – A042 – A050 – A062 dell’ufficio Scolastico di Verbano Cusio Ossola; e anche quelle della A001, A008, A037, A047, A060 dell’Usr di Biella. Abbiamo anche la comunicazione dell’Ufficio Scolastico di Asti per le classi di concorso A011 – A012 – A041 – BB02 – BC02 e di Alessandria per le classi di concorso AB24, AB25, AC24, AC25, AD24. Arriva anche da Torino per le classi di concorso A018 – A021 – A022 – A023 – A057 – A058 – A061 – AB56 – AG56 – AK56 – AS55 – B015 -B018. Un’altra comunicazione riguarda la classe di concorso A028 – Matematica e scienze – del Lazio per il concorso Stem, le cui prove orali si faranno tra settembre e novembre 2022. Nel frattempo, “alcuni candidati hanno già ricevuto la convocazione per la prova orale, in tanti altri casi sono state costituite le commissioni e si è proceduto all’estrazione della lettera da cui dare avvio alle selezioni”.

Anief ritiene “fisiologico” quanto sta accadendo: gli orali, infatti, non potevano certo tutti essere fissati a breve considerando lo spostamento allo scorso 16 giugno del termine della presentazione delle domande. Quello che per il giovane sindacato è fondamentale, a questo punto, è che venga però garantito dall’amministrazione l’inserimento nelle graduatorie di merito di tutti i partecipanti e che le stesse siano utilizzate fino al loro esaurimento, non solo per i posti banditi. “Solo così lo Stato potrà rimediare all’abuso di contratti a termine subìto dei partecipanti che, ricordiamo, sono stati ammessi alla procedura con almeno tre anni di servizio, limite massimo previsto dalla normativa comunitaria – dice Marcello Pacifico, presidente Anief – Abbiamo oltre 200mila posti che vanno a supplenza il bando dello straordinario bis prevede solo 14 mila vincitori, senza idonei, e per sole 115 classi di concorso della secondaria. Per questo abbiamo deciso di portare la questione dal giudice, così da aumentare il numero dei vincitori, sulla base degli effettivi numeri di posti liberi”.

Al fine dell’utilizzo a esaurimento delle graduatorie di merito del concorso straordinario bis della secondaria, ha predisposto un ricorso che sarà presentato al Tar del Lazio, così da ottenere l’utilizzo di quelle graduatorie fino al loro esaurimento e la pubblicazione delle stesse graduatorie di merito complete di tutti i candidati che vi parteciperanno. Il ricorso si propone di ottenere l’esaurimento completo delle GM pubblicate dai singoli Usr e l’inserimento di tutti i partecipanti nelle graduatorie per poter essere assunti a tempo indeterminato a scorrimento.

IL CONCORSO

Quella dello straordinario bis 2022 è una procedura che si svolgerà con un’unica prova orale di non oltre 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili previsti dalla normativa vigente; inoltre, durante il colloquio si valuterà la comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese, mentre per le AB24, AB25 e B02 la prova è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento. Le commissioni giudicatrici disporranno di 150 punti, di cui 100 per la prova disciplinare e 50 per i titoli: ogni graduatoria comprenderà un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura. La timeline prevede 30 giorni di tempo per presentare la domanda su istanze online; formazione commissioni; convocazione candidati; svolgimento prova orale; incarico a tempo determinato per i vincitori dal 1° settembre 2022; formazione in collaborazione con le Università (40 ore, 5 CFU) + anno di prova e formazione nell’anno scolastico 2022/23; assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2023.

LA PROVA

La verifica unica consisterà in una prova orale finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’Allegato A e valuta la padronanza delle discipline. La prova avrà una durata massima di 30 minuti: valuterà anche la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del QCER per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese. Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova sarà condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento. Tracce della prova orale: saranno predisposte da ciascuna commissione. Le commissioni le predisporranno in un numero pari a tre volte quello dei candidati calendarizzati nella singola sessione. Ciascun candidato estrarrà la traccia, su cui svolgere la prova, all’atto dell’effettuazione della prova medesima. Le tracce estratte non saranno utilizzabili per i successivi sorteggi. Per prepararsi al meglio al concorso, i candidati possono frequentare i corsi di Eurosofia.