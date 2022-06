Concorso straordinario bis: meno candidati rispetto ai posti, docenti già matematicamente vincitori. Ecco per quali classi di concorso Di

Concorso straordinario bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021: il Ministero ha pubblicato il numero di domande presentate per classe di concorso/regione, sulla base delle quali ha stabilito le aggregazioni territoriali per la prova orale.

Circa 35.000 domande

Sono state presentate, in totale, 35.872 domande per circa 14.000 posti ma a contare veramente è il singolo rapporto tra la classe di concorso in una regione e i docenti che l’hanno scelta per partecipare.

Ci sono rapporti molto alti: per tante classi di concorso sono state presentate il doppio e anche il triplo di domande rispetto ai posti. Oltre ai tempi abbastanza lunghi che occorrerranno per la gestione della procedura, per molti candidati il concorso si risolverà in un nulla di fatto.

A contare infatti è il voto che si conseguirà alla prova orale, più la valutazione dei titoli.

Accedono al percorso esclusivamente i docenti che si collocano nel numero dei posti a bando.

Classi di concorso in cui ci sono meno o numero pari di docenti rispetto ai posti

Di contro, ci sono alcune classi di concorso in cui i docenti che hanno presentato domanda sono in numero inferiore rispetto ai posti a bando.

In questo caso dunque i docenti hanno la certezza matematica di essere già rientrati in graduatoria.

Ecco per quali classi di concorso

A002 – DESIGN DEI METALLI, DELL”OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME Molise 1 NUMERO DOMANDE 1

A002 – DESIGN DEI METALLI, DELL”OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME Veneto 1 NUMERO DOMANDE 1

A005 – DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA Abruzzo 1 NUMERO DOMANDE 1

A005 – DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA Emilia Romagna 1 NUMERO DOMANDE 1

A005 – DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA Calabria 2 NUMERO DOMANDE 1

A007 – DISCIPLINE AUDIOVISIVE Puglia 5 NUMERO DOMANDE 5

A007 – DISCIPLINE AUDIOVISIVE Lombardia 18 NUMERO DOMANDE 17

A007 – DISCIPLINE AUDIOVISIVE Umbria 2 NUMERO DOMANDE 2

A016 – DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA Friuli 1 NUMERO DOMANDE 1

A017 – DISEGNO E STORIA DELL”ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO Molise 1 NUMERO DOMANDE 1

A020 Fisica

Friuli Venezia Giulia POSTI 3 NUMERO DOMANDE 3 (aggregata a Veneto)

A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Basilicata 3 NUMERO DOMANDE 2

A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Calabria 4 NUMERO DOMANDE 4

A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Campania 6 NUMERO DOMANDE 2

A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Friuli 9 NUMERO DOMANDE 8

A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Lazio 8 NUMERO DOMANDE 6

A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Liguria 3 NUMERO DOMANDE 2

A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Marche 1 NUMERO DOMANDE 1

A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Puglia 2 NUMERO DOMANDE 1

A027 MAtematica e Fisica

ABRUZZO posti 45 numero domande 35

LAZIO posti 200 numero domande 178

Lombardia POSTI 223 NUMERO DOMANDE 161

Piemonte POSTI 117 NUMERO DOMANDE 112

Sardegna POSTI 48 NUMERO DOMANDE 37

Veneto POSTI 145 NUMERO DOMANDE 110

A032 – SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA MINERALOGIA Toscana 1 NUMERO DOMANDE 1

A033 – SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE Sardegna 1 NUMERO DOMANDE 1

A036 – SCIENZE E TECNOLOGIA DELLA LOGISTICA Piemonte 1 NUMERO DOMANDE 1

A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Piemonte 24 NUMERO DOMANDE 23

A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Veneto 45 NUMERO DOMANDE 45

A041 Scienze e tecnologie informatiche

Liguria POSTI 32 NUMERO DOMANDE 19

A041 – Lombardia POSTI 150 NUMERO DOMANDE 150

A041 – Piemonte POSTI 99 NUMERO DOMANDE 54

A041 – Umbria POSTI 20 NUMERO DOMANDE 13

A041 – Veneto POSTI 116 NUMERO DOMANDE 109

A042 Scienze e tecnologie meccaniche

A042 – Veneto POSTI 59 NUMERO DOMANDE 53

A043 Scienze e tecnologie nautiche

A043 – Liguria 1 NUMERO DOMANDE 1

A062 TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA GRAFICA

A062 – Veneto POSTI 3 NUMERO DOMANDE 2

A062 – Piemonte POSTI 1 NUMERO DOMANDE 1

A062 – Umbria POSTI 1 NUMERO DOMANDE 1

AI55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (PERCUSSIONI) Marche 1 NUMERO DOMANDE 1

AJ24 – LINGUA E CULT STRANIERA(GIAPPONESE) Campania 1 NUMERO DOMANDE 1

B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Abruzzo 3 NUMERO DOMANDE 3

B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Lombardia 9 NUMERO DOMANDE 7

B007 – LABORATORIO DI OTTICA Friuli 2 NUMERO DOMANDE 2

B008 – LABORATORI DI PRODUZIONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI DELLA CERAMICA Emilia Romagna 2 NUMERO DOMANDE 1

B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Liguria 8 NUMERO DOMANDE 7

B013 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CALZATURA E DELLA MODA Campania 1 NUMERO DOMANDE 1

B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Veneto 91 NUMERO DOMANDE 91

B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Friuli 8 NUMERO DOMANDE 7

B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Friuli 2 NUMERO DOMANDE 2

B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Liguria 1 NUMERO DOMANDE 1

B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Friuli 15 NUMERO DOMANDE 11

B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Lazio 26 NUMERO DOMANDE 23

B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Liguria 7 NUMERO DOMANDE 7

B024 – LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE Emilia Romagna 1 NUMERO DOMANDE 1

B024 – LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE Veneto 1 NUMERO DOMANDE 1

Per segnalare altre classi di concorso o eventuali errori è possibile scrivere a [email protected]

Fuori solo un candidato

Singolare poi la situazione di alcune classi di concorso, in cui ad accedere è un solo candidato. Ricordiamo che il concorso non prevede lo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia da parte del vincitore.

A027 LIGURIA posti 33 numero domande 34

A041 Scienze e tecnologie informatiche Abruzzo POSTI 24 NUMERO DOMANDE 25

A042 Scienze e tecnologie meccaniche Friuli POSTI 4 NUMERO DOMANDE 5

A059 – TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DANZA E TEORIA, PRATICA MUSICALE PER LA DANZA Basilicata POSTI 2 NUMERO DOMANDE 3

A059 – Liguria POSTI 1 NUMERO DOMANDE 2

A059 – Sardegna POSTI 1 NUMERO DOMANDE 2

A061 – TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Friuli 2 NUMERO DOMANDE

AF56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FISARMONICA) Basilicata 1 NUMERO DOMANDE 2

B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Molise 3 NUMERO DOMANDE 4

B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Piemonte 1 NUMERO DOMANDE 2

B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Molise 1 NUMERO DOMANDE 2

B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Molise 2 NUMERO DOMANDE 3

B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Toscana 9 NUMERO DOMANDE 10

B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Sardegna 5 NUMERO DOMANDE 6

B024 – LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE Lazio 1 NUMERO DOMANDE 2

B027 – LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL MARMO Toscana 1 NUMERO DOMANDE 2

A005 – DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA Piemonte 2 NUMERO DOMANDE 3

005 – DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA Molise 2 NUMERO DOMANDE 3

A007 – DISCIPLINE AUDIOVISIVE Veneto 5 NUMERO DOMANDE 6

A016 – DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA Emilia Romagna 1 NUMERO DOMANDE 2

A016 – DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA Puglia 3 NUMERO DOMANDE 4

A016 – DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA Umbria 1 NUMERO DOMANDE 2

A032 – SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA MINERALOGIA Friuli 1 NUMERO DOMANDE 2

A035 – SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CALZATURA E DELLA MODA Campania 1 NUMERO DOMANDE 2

A038 – SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE Emilia Romagna 1 NUMERO DOMANDE 2

A039 – SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI NAVALI Toscana 1 NUMERO DOMANDE 2

A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Molise 3 NUMERO DOMANDE 4

A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Umbria 4 NUMERO DOMANDE 5

Qualche posto sprecato

Ci sono poi alcune (poche, in verità) classi di concorso per le quali non sono state presentate domande nella regione di destinazione

Ad es. AI24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (CINESE) Liguria 1 NUMERO DOMANDE 0

B010 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE Piemonte 2 NUMERO DOMANDE 0

A002 – DESIGN DEI METALLI, DELL”OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME Piemonte 1 NU MERO DOMANDE 0

A006 – DESIGN DEL VETRO Toscana 1 NUMERO DOMANDE 0

A033 – SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE Toscana 1 NUMERO DOMANDE 0

A033 – SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE Piemonte 1 NUMERO DOMANDE 0

A036 – SCIENZE E TECNOLOGIA DELLA LOGISTICA Abruzzo 1 NUMERO DOMANDE 0

A038 – SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE Sardegna 1 NUMERO DOMANDE 0

Controllo requisiti

Diamo per scontato che i candidati che hanno presentato la domanda siano in regola con i requisiti richiesti. Il controllo infatti potrebbe essere attivato anche dopo la prova, in qualsiasi momento della procedura.

A cosa servirà la prova orale in questo caso

A stabilire la graduatoria di attribuzione della supplenza.

A contare infatti sarà il voto acquisito nella prova orale e la valutazione dei titoli presentati entro il 16 giugno nella domanda online

La posizione in graduatoria permetterà di avere maggiori possibilità di scegliere la provincia preferita tra quelle in cui ci saranno i posti.

Quindi, anche se il concorso è già vinto e l’attribuzione della supplenza finalizzata al ruolo diventa scontata, tante sono ancora le variabili in gioco che saranno determinate dallo svolgimento della prova.

N.B. Si attendono eventuali indicazioni da parte del Ministero, consigliamo di seguire sempre gli avvisi degli Uffici Scolastici.