Concorso straordinario bis: le griglie di valutazione sono quelle del concorso ordinario. La prova però non potrà essere uguale Di

Concorso straordinario bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021 e Concorso ordinario di cui al DD n. 499 del 21 aprile 2020: in comune le griglie di valutazione di una prova che, nel bando, si presenta diversa.

La prova orale del concorso ordinario

E’ la seconda (terza, per chi sostiene anche la prova pratica) del concorso.

Il colloquio avrà una durata massima di 45 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi, di cui all’art. 20 della Legge 5/02/1992, n. 104, del tempo destinato alla prova.

Il colloquio, ai sensi dell’art. 6 del DM n. 326/2021, è valutato al massimo 100 punti e superato da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

La prova orale per i posti comuni è finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’Allegato A e valuta la padronanza delle discipline, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.

Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma dell’Allegato A del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326.

Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova.

Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

Prova orale del concorso straordinario

Unica prova della procedura.

La prova disciplinare consiste in una prova orale finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato e valuta la padronanza delle discipline.

La prova ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili previsti dalla normativa vigente.

Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.

La prova valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese.

Non c’è un punteggio minimo per il superamento della prova

L’indicazione, vaga, contenuta nel bando di concorso ha suscitato parecchie perplessità da parte dei candidati.

Ne avevamo parlato in

Concorso straordinario bis, prova orale: simulazione di una lezione, UDA, o interrogazione sui contenuti? Dove si svolge, email di convocazione

Un punto fermo: le griglie di valutazione

C’è però un punto fermo: le griglie di valutazione.

Nella sezione dedicata al concorso straordinario il Ministero scrive

Quadri di riferimento per la valutazione della prova orale