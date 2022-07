Concorso straordinario bis: in alcune regioni prove anche ad agosto, in altre tutto tace o rinviato a settembre. Quando le nomine? Di

Concorso straordinario bis previsto dall’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I candidati hanno potuto presentare domanda entro il 16 giugno. E’ con il decreto del 21 giugno che sono state pubblicate le aggregazioni territoriali. Prove orali in via di svolgimento ma con alcune regioni in cui ancora tutto tace.

Circa 14 mila posti per il ruolo, una sola prova orale. Non è prevista la bocciatura né c’è un punteggio minimo che i candidati devono ottenere.

I posti accantonati – rideterminazione in caso di candidati in numero inferiore rispetto ai posti banditi –

La prova inoltre

verte sui programmi disciplinari, di cui all’allegato A al DM n. 108/2022;

valuta la padronanza delle discipline;

valuta la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del QCER per le lingue, eccetto che per le classi A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese;

si svolge, per le classe di concorso A-24, A-25 e B-02, nella lingua straniera oggetto di insegnamento;

è valutata dalla commissione al massimo 100 punti, sulla base dei criteri di valutazione dei quadri nazionali di riferimento, predisposti per lo svolgimento della prova orale del concorso ordinario (scuola secondaria di primo e secondo grado) di cui al DM 9 novembre 2021, n. 326;

Il quadro per regione

Abruzzo: B011 prove il 25 luglio, concluse A049, B014 prove 25 e 26 luglio, A012 prove dal 25 al 29 luglio, A027 dal 26 al 28 luglio, A051 dal 27 al 28 luglio, A040 il 27 e 28 luglio, B016 26 e 27 luglio, B015 26-28 luglio, B017 concluse, AM56 8 e 9 agosto

Basilicata: A011 1 e 2 agosto, AB55 2 e 3 agosto, A064 2 agosto, B017 5 agosto, B011 9 e 10 agosto, A041 8 agosto

Calabria: AC24, prove il 28 e 29 luglio –B015 prove il 25 e 26 luglio-A011 prove dal 26 al 29 luglio-A022 prove dal 28 luglio al 5 agosto-A012 dal 26 al 30 luglio-A013 dal 27 al 29 luglio-A041 dal 29 luglio al 4 agosto-A010 29 e 30 luglio-AB56 dal 29 luglio al 1 agosto-AA25 dal 29 luglio al agosto-AJ56 dal 28 al 30 luglio-A065 4 agosto-B011 3-5 agosto-AB24 dal 1 al 4 agosto-A026 dal 1 al 6 agosto-A020 4 e 5 agosto-B022 5 agosto-

Campania: nessuna novità

Emilia Romagna: nessuna novità

Friuli Venezia Giulia: le ultime prove calendarizzate riguardano la A028 e terminano il 1 agosto

Lazio: nessuna novità

Lombardia: le ultime prove calendarizzate riguardano la B003 e si svolgono tra il 1 e 5 settembre.

Marche: calendarizzate per l’8 e 9 agosto le prove per la cdc A020

Molise: calendarizzate per l’8 agosto le prove per le cdc AJ56, AC24, il 4 agosto la AB56

Piemonte: prove rimandate a settembre–

Puglia– le prossime prove calendarizzate sono quelle per la classe di concorso A022, Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado. Le prove si svolgono tra il 26 luglio e il 5 settembre 2022 con una pausa tra il 6 e 24 agosto. In via di svolgimento fino al 10 agosto le prove per la A028.

Sardegna: nessuna novità

Sicilia: nessuna novità

Toscana: calendarizzate le prove A002-A007-A010-A013-A023-A028-A032-A041-A044-A050-A052-A059-AD25-AI56-B011-B015-B016-B018 B022-B027. Alcune sono già terminate, altre in via di svolgimento si concludono il 29 luglio.

Veneto: le ultime notizie si fermano all’estrazione della lettera per la prova orale delle classi di concorso A030, A011, A026, AC56.

Umbria: le ultime prove calendarizzate sono fissate per il 10 agosto e riguardano la A027.

Quando le nomine?

Nell’informativa ai sindacati il Ministero aveva indicato: dopo la fase delle assunzioni in ruolo. Quindi dopo procedura ordinaria da GaE e concorsi + call veloce. Si arriverà al 10 agosto.

Questo potrebbe essere il periodo utile per le nomine. Ricordiamo che si tratterà, per i vincitori, di una nomina a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/23 finalizzata al ruolo. Superato il periodo di formazione e l’anno di prova e formazione con le relative prove, ci sarà l’assunzione a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2023/24.

Rimane da capire se le uniche nomine possibili per il 2022/23 saranno quelle possibili ad agosto, per le classi di concorso di quelle regioni che hanno concluso la procedura o sarà possibile assegnare gli incarichi anche successivamente in modo da non far slittare di un anno l’intera procedura, annullando il presunto vantaggio di aver vinto un concorso straordinario riservato ai docenti con tre anni di servizio.

