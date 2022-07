Concorso straordinario bis, i posti sono accantonati. NOVITA’ dal Ministero per classi di concorso con numero di iscritti minore, a chi vanno i posti Di

Immissioni in ruolo anno scolastico 2022- 23: i posti autorizzati dal MEF sono 94.130 comprensivi dei posti destinati al concorso straordinario bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021. Per quest’ultima procedura, in attesa della pubblicazione delle graduatorie, i posti sono accantonati. Ecco cosa specifica il Ministero dell’istruzione nelle istruzioni operative diramate agli Uffici Scolastici con l’allegato A.

Dall’allegato A istruzioni operative immissioni in ruolo anno scolastico 2022/23

“I posti riservati alla procedura di cui all’articolo 59, comma 9 bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come sostituito dall’articolo 5, comma 3 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono resi indisponibili per le operazioni di nomina in ruolo, in quanto destinati alle assunzioni a tempo determinato degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all’articolo 9 del decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 108. A tal fine, l’Ufficio scolastico regionale determina la quantificazione provinciale dei posti di cui all’Allegato 1 al DDG 06 maggio 2022, n. 1081, riparametrato al numero degli iscritti qualora quest’ultimo sia minore dei posti banditi.”

L’accantonamento dei posti

Regioni con numero di domande inferiore rispetto ai posti

Il Ministero scrive “l’Ufficio scolastico regionale determina la quantificazione provinciale dei posti di cui all’Allegato 1 al DDG 06 maggio 2022, n. 1081, riparametrato al numero degli iscritti qualora quest’ultimo sia minore dei posti banditi.”

Ecco quali sono le classi di concorso e in quali regioni si è verificato un numero di domande inferiore rispetto ai posti banditi

In questo caso l’Ufficio Scolastico dovrà accantonare il numero di posti corrispondente al numero di domande presentate.

A005 – DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA Calabria 2 NUMERO DOMANDE 1

A007 – DISCIPLINE AUDIOVISIVE Lombardia 18 NUMERO DOMANDE 17

A016 – DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA Friuli 1 NUMERO DOMANDE 1

A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Basilicata 3 NUMERO DOMANDE 2

A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Campania 6 NUMERO DOMANDE 2

A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Friuli 9 NUMERO DOMANDE 8

A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Lazio 8 NUMERO DOMANDE 6

A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Liguria 3 NUMERO DOMANDE 2

A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Puglia 2 NUMERO DOMANDE 1

A027 Matematica e Fisica

ABRUZZO posti 45 numero domande 35

LAZIO posti 200 numero domande 178

Lombardia POSTI 223 NUMERO DOMANDE 161

Piemonte POSTI 117 NUMERO DOMANDE 112

Sardegna POSTI 48 NUMERO DOMANDE 37

Veneto POSTI 145 NUMERO DOMANDE 110

A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Piemonte 24 NUMERO DOMANDE 2

A041 Scienze e tecnologie informatiche

Lazio P0sti 87 Numero domande 56

Liguria POSTI 32 NUMERO DOMANDE 19

A041 – Piemonte POSTI 99 NUMERO DOMANDE 54

A041 Toscana POSTI 61 NUMERO DOMANDE 55

A041 – Umbria POSTI 20 NUMERO DOMANDE 13

A041 – Veneto POSTI 116 NUMERO DOMANDE 109

A042 Scienze e tecnologie meccaniche

A042 – Veneto POSTI 59 NUMERO DOMANDE 53

A062 TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA GRAFICA

A062 – Veneto POSTI 3 NUMERO DOMANDE 2

B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Lombardia 9 NUMERO DOMANDE 7

B008 – LABORATORI DI PRODUZIONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI DELLA CERAMICA Emilia Romagna 2 NUMERO DOMANDE 1

B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Liguria 8 NUMERO DOMANDE 7

B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Friuli 8 NUMERO DOMANDE 7

B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Friuli 15 NUMERO DOMANDE 11

B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Lazio 26 NUMERO DOMANDE 2

Classi di concorso STEM: rimangono posti vuoti per A027 e A041

Gli altri posti vengono “liberati”

Questo significa che gli altri posti vengono “liberati” a favore delle altre procedure. Quindi quelle sono le classi di concorso per le quali aumenta il numero di posti disponibili per le immissioni in ruolo da GaE e precedenti concorsi.

