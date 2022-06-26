Concorso straordinario bis: ecco quante domande sono state presentate per ogni classe di concorso
Concorso straordinario bis: ecco quante domande sono state presentate per ogni classe di concorso e regione. Questa era l’unica opzione consentita, per cui ad ogni aspirante corrisponde un posto. Numerose le classi di concorso in cui le domande sono il doppio o il triplo rispetto ai posti, ma anche quelle in cui sono in numero pari o minore.
Classi di concorso Materie letterarie: per tanti candidati sarà un “nulla di fatto” Ecco perchè
Classi di concorso STEM: rimangono posti vuoti per A027 e A041
Per le altre classi di concorso
A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
A042 – Emilia Romagna POSTI 60 NUMERO DOMANDE 85
A042 – Friuli POSTI 4 NUMERO DOMANDE 5
A042 – Liguria POSTI 10 NUMERO DOMANDE 15
A042 – Lombardia POSTI 86 NUMERO DOMANDE 102
A042 – Marche POSTI 7 NUMERO DOMANDE 21
A042 – Molise POSTI 3 NUMERO DOMANDE 9 (aggregato a Marche)
A042 – Piemonte POSTI 33 NUMERO DOMANDE 42
A042 – Sardegna POSTI 2 NUMERO DOMANDE 5
A042 – Toscana POSTI 21 NUMERO DOMANDE 39
A042 – Veneto POSTI 59 NUMERO DOMANDE 53
A043 SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE
A043 – Basilicata POSTI 1 NUMERO DOMANDE 2
A043 – Calabria 3 NUMERO DOMANDE 5
A043 – Liguria 1 NUMERO DOMANDE 1
A043 – Marche 1 NUMERO DOMANDE 4
A043 – Sardegna 11 NUMERO DOMANDE 13
A043 – Toscana 1NUMERO DOMANDE 2
A044 SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA
A044 – Basilicata POSTI 1 NUMERO DOMANDE 4
A044 – Toscana POSTI 7 NUMERO DOMANDE 29
A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
A045 – Lombardia POSTI 15 NUMERO DOMANDE 195
A045 – Toscana POSTI 2 NUMERO DOMANDE 89
A045 – Veneto POSTI 19 NUMERO DOMANDE 201
A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
A046 – Friuli POSTI 14 NUMERO DOMANDE 101
A046 – Veneto POSTi 13 NUMERO DOMANDE 355
A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
A047 – Emilia Romagna POSTI 12 NUMERO DOMANDE 61
A047 – Friuli POSTI 5 NUMERO DOMANDE 12
A047 – Liguria POSTI 6 NUMERO DOMANDE 14
A047 – Lombardia POSTI 45 NUMERO DOMANDE 126
A047 – Marche POSTI 4 NUMERO DOMANDE 16
A047 – Piemonte POSTI 4 NUMERO DOMANDE 28
A047 – Sardegna POSTI 7 NUMERO DOMANDE30
A047 – Toscana POSTI 1 NUMERO DOMANDE 14
A047 – Umbria POSTI 1 NUMERO DOMANDE 4 aggregata a toscana
A047 – Veneto POSTI 22 NUMERO DOMANDE 58
A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A048 – Emilia Romagna POSTI 104 NUMERO DOMANDE 300
A048 – Friuli POSTI 2 NUMERO DOMANDE 19
A048 – Lazio POSTI 71 NUMERO DOMANDE 199
A048 – Liguria POSTI 21 NUMERO DOMANDE 74
A048 – Lombardia POSTI 120 NUMERO DOMANDE 305
A048 – Marche POSTI 26 NUMERO DOMANDE 89
A048 – Veneto POSTI 127 NUMERO DOMANDE 217
A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A049 – Abruzzo POSTI 6 NUMERO DOMANDE 35
A049 – Friuli POSTI 10 NUMERO DOMANDE 31
A049 – Lazio POSTI 70 NUMERO DOMANDE 161
A049 – Marche POSTI 26 NUMERO DOMANDE 65
Puglia POSTI 37 NUMERO DOMANDE 170
A049 – Umbria POSTI 12 NUMERO DOMANDE 50
A049 – Veneto POSTI 90 NUMERO DOMANDE 253
A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
A050 – Friuli POSTI 14 NUMERO DOMANDE 33
A050 – Lazio POSTI 81 NUMERO DOMANDE 186
A050 – Liguria POSTI 2 NUMERO DOMANDE 19
A050 – Lombardia POSTI 99 NUMERO DOMANDE 262
A050 – Marche POSTI 26 NUMERO DOMANDE 81
A050 – Molise POSTI 3 NUMERO DOMANDE 14
A050 – Piemonte POSTI 23 NUMERO DOMANDE 121
A050 – Puglia POSTI 57 NUMERO DOMANDE 146
A050 -Sardegna POSTI 8 NUMERO DOMANDE 43
A050 – Toscana POSTI 27 NUMERO DOMANDE 170
A050 – Umbria POSTI 9 NUMERO DOMANDE 31
A050 – Veneto POSTI 48 NUMERO DOMANDE 119
A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE
A051 – Abruzzo 3 NUMERO DOMANDE 27
A051 – Friuli 3 NUMERO DOMANDE 15
A051 – Liguria 1 NUMERO DOMANDE 6
A051 – Lombardia 3 NUMERO DOMANDE 34
A051 – Marche 3 NUMERO DOMANDE 34
A051 – Veneto 1 NUMERO DOMANDE 24
A052 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI
A052 – Abruzzo POSTI 1 NUMERO DOMANDE 4
A052 – Campania POSTI 1 NUMERO DOMANDE 7
A052 – Emilia Romagna POSTI 3 NUMERO DOMANDE 14
A052 – Lombardia POSTI 2 NUMERO DOMANDE 11
A052 – Puglia POSTI 1 NUMERO DOMANDE 12
A052 – Toscana POSTI 2 NUMERO DOMANDE 18
A057 TECNICA DELLA DANZA CLASSICA
A057 – Friuli POSTI 1 NUMERO DOMANDE 3
A057 – Piemonte POSTI 2 NUMERO DOMANDE 15
A058 – TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA Piemonte 1 NUMERO DOMANDE 8
A059 – TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DANZA E TEORIA, PRATICA MUSICALE PER LA DANZA
Abruzzo POSTI 2 NUMERO DOMANDE 11
A059 – Basilicata POSTI 2 NUMERO DOMANDE 3
A059 -Emilia Romagna POSTI 2 NUMERO DOMANDE 4
A059 – Friuli POSTI 3 NUMERO DOMANDE 6
A059 – Liguria POSTI 1 NUMERO DOMANDE 2
A059 – Piemonte POSTI 4 NUMERO DOMANDE 6
A059 – Puglia POSTI 8 NUMERO DOMANDE 21
A059 – Sardegna POSTI 1 NUMERO DOMANDE 2
A059 – Toscana POSTI 4 NUMERO DOMANDE 11
A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A060 – Abruzzo POSTI 5 NUMERO DOMANDE 54
A060 -Lazio POSTI 32 NUMERO DOMANDE 219
A060 – Lombardia POSTI 88 NUMERO DOMANDE 659
A060 – Piemonte POSTI 5 NUMERO DOMANDE 139
A060 – Puglia POSTI 71 NUMERO DOMANDE 245
A060 – Sardegna POSTI 18 NUMERO DOMANDE 61
A061 TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI
A061 – Campania POSTI 3 NUMERO DOMANDE 15
A061 – TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Emilia Romagna 5 NUMERO DOMANDE 10
A061 – TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Friuli 2 NUMERO DOMANDE 3
A061 – TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Lombardia 16 NUMERO DOMANDE 32
A061 – TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Piemonte 16 NUMERO DOMANDE 21
A061 – TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Puglia 3 NUMERO DOMANDE 7
A061 – TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Toscana 7 NUMERO DOMANDE 17
A061 – TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Veneto 8 NUMERO DOMANDE 15
A062 TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA GRAFICA
A062 – Calabria POSTI 1 NUMERO DOMANDE 4
A062 – Piemonte 1 NUMERO DOMANDE 1
A062 – Umbria 1 NUMERO DOMANDE 1
A062 – Veneto 3 NUMERO DOMANDE 2
A063 – TECNOLOGIE MUSICALI Campania POSTI 1 NUMERO DOMANDE 19
A063 – TECNOLOGIE MUSICALI Lazio POSTI 1 NUMERO DOMANDE 9
A064 – TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE Basilicata POSTI 1 NUMERO DOMANDE 16
A065 – TEORIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE Calabria POSTI 1 NUMERO DOMANDE 6
A071 – Sloveno, st. ed ed. civ., geo., nella s. sec. di I gr. con lingua di insegn. slovena o bilingue del
Friuli V.G. Friuli POSTI 5 NUMERO DOMANDE
AA24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE) Marche 3 NUMERO DOMANDE 19
AA24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE) Toscana 10 NUMERO DOMANDE 85
AA24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE) Umbria 7 NUMERO DOMANDE 28
AA25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE) Calabria 15 NUMERO DOMANDE 96
AA56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (ARPA) Campania 1 NUMERO DOMANDE 9
AB24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) Calabria 4 NUMERO DOMANDE 61
AB24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) Emilia Romagna 51 NUMERO DOMANDE 235
AB24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) Friuli 10 NUMERO DOMANDE 37
AB24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) Lazio 46 NUMERO DOMANDE 192
AB24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) Liguria 39 NUMERO DOMANDE 69
AB24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) Lombardia 304 NUMERO DOMANDE 519
AB24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) Piemonte 78 NUMERO DOMANDE 185
AB24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) Puglia 1 NUMERO DOMANDE 53
AB24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) Sardegna 29 NUMERO DOMANDE 76
AB24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) Toscana 43 NUMERO DOMANDE 230
AB24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) Veneto 67 NUMERO DOMANDE 174
AB25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) Emilia Romagna 6 NUMERO DOMANDE 108
AB25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) Friuli 29 NUMERO DOMANDE 53
AB25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) Lazio 88 NUMERO DOMANDE 223
AB25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) Lombardia 51 NUMERO DOMANDE 295
AB25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) Marche 34 NUMERO DOMANDE 80
AB25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) Piemonte 20 NUMERO DOMANDE 96
AB25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) Puglia 8 NUMERO DOMANDE 61
AB25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) Sardegna 11 NUMERO DOMANDE 42
AB25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) Veneto 52 NUMERO DOMANDE 162
AB55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CHITARRA) Basilicata 1 NUMERO DOMANDE 8
AB55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CHITARRA) Liguria 1 NUMERO DOMNANDE 3
AB55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CHITARRA) Marche 1 NUMERO DOMANDE 8
AB56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) Calabria 12 NUMERO DOMANDE 50
AB56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) Liguria 1 NUMERO DOMANDE 6
AB56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) Molise 2 NUMERO DOMANDE 18
AB56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) Piemonte 2 NUMERO DOMANDE 14
AB56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) Sardegna 7 NUMERO DOMANDE 16
AB56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) Sicilia 20 NUMERO DOMANDE 86
AC24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) Basilicata 3 NUMERO DOMANDE 11
AC24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) Calabria 1 NUMERO DOMANDE 9
AC24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) Campania 7 NUMERO DOMANDE 100
AC24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) Emilia Romagna 2 NUMERO DOMANDE 31
AC24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) Friuli 1 NUMERO DOMANDE 9
AC24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) Liguria 9 NUMERO DOMANDE 32
AC24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) Molise 2 NUMERO DOMANDE 12
AC24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) Piemonte 15 NUMERO DOMANDE 82
AC24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) Umbria 1 NUMERO DOMANDE 11
AC25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO) Abruzzo 1 NUMERO DOMANDE 6
AC25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO) Marche 9 NUMERO DOMANDE 76
AC25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO) Piemonte 3 NUMERO DOMANDE 22
AC25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO) Puglia 1 NUMERO DOMANDE 8
AC56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO) Lazio 6 NUMERO DOMANDE 39
AC56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO) Molise 1 NUMERO DOMANDE 8
AC56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO) Piemonte 1 NUMERO DOMANDE 7
AC56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO) Sardegna 3 NUMERO DOMANDE 13
AC56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO) Umbria 1 NUMERO DOMANDE 6
AC56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO) Veneto 1 NUMERO DOMANDE 8
AD24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO) Abruzzo 1 NUMERO DOMANDE 10
AD24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO) Basilicata 1 NUMERO DOMANDE 7
AD24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO) Liguria 1 NUMERO DOMANDE 8
AD24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO) Piemonte 3 NUMERO DOMANDE 32
AD24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO) Sardegna 1 NUMERO DOMANDE 10
AD25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TEDESCO) Emilia Romagna 2 NUMERO DOMANDE 13
AD25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TEDESCO) Friuli 1 NUMERO DOMANDE 8
AD25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TEDESCO) Lombardia 5 NUMERO DOMANDE 32
AD25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TEDESCO) Toscana 4 NUMERO DOMANDE 13
AD25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TEDESCO) Veneto 17 NUMERO DOMANDE 55
AD56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CORNO) Campania 1 NUMERO DOMANDE 5
AF55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (FISARMONICA) Puglia 1 NUMERO DOMANDE 12
AF56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FISARMONICA) Basilicata 1 NUMERO DOMANDE 2
AF56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FISARMONICA) Puglia 3 NUMERO DOMANDE 17
AG56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FLAUTO) Emilia Romagna 1 NUMERO DOMANDE 15
AG56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FLAUTO) Piemonte 2 NUMERO DOMANDE 23
AG56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FLAUTO) Umbria 1 NUMERO DOMANDE 25
AH56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (OBOE) Lazio 1 NUMERO DOMANDE 11
AI24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (CINESE) Campania 7 NUMERO DOMANDE 17
AI24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (CINESE) Friuli 1 NUMERO DOMANDE 3
AI24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (CINESE) Lazio 3 NUMERO DOMANDE 7
AI24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (CINESE) Liguria 1 NUMERO DOMANDE 0
AI24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (CINESE) Piemonte 1 NUMERO DOMANDE 5
AI24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (CINESE) Puglia 1 NUMERO DOMANDE 4
AI24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (CINESE) Toscana 4 NUMERO DOMANDE 13
AI55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (PERCUSSIONI) Basilicata 2 NUMERO DOMANDE 15
AI55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (PERCUSSIONI) Lazio 3 NUMERO DOMANDE 11
AI55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (PERCUSSIONI) Marche 1 NUMERO DOMANDE 1
AI55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (PERCUSSIONI) Sardegna 1 NUMERO DOMANDE 5
AI55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (PERCUSSIONI) Umbria 1 NUMERO DOMANDE 3
AI56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) Lazio 1 NUMERO DOMANDE 8
AI56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) Liguria 1 NUMERO DOMANDE 9
AI56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) Molise 1 NUMERO DOMANDE 12
AI56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) Toscana 1 NUMERO DOMANDE 12
AI56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) Umbria 1 NUMERO DOMANDE 4
AJ24 – LINGUA E CULT STRANIERA(GIAPPONESE) Campania 1 NUMERO DOMANDE 1
AJ56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) Calabria 5 NUMERO DOMANDE 51
AJ56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) Emilia Romagna 2 NUMERO DOMANDE 26
AJ56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) Friuli 1 NUMERO DOMANDE 5
AJ56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) Liguria 5 NUMERO DOMANDE 44
AJ56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) Molise 1 NUMERO DOMANDE 13
AK55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (SASSOFONO) Campania 2 NUMERO DOMANDE 22
AK55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (SASSOFONO) Piemonte 2 NUMERO DOMANDE 13
AK55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (SASSOFONO) Sardegna 1 NUMERO DOMANDE 3
AK56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SAXOFONO) Lazio 1 NUMERO DOMANDE 12
AK56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SAXOFONO) Piemonte 2 NUMERO DOMANDE 7
AK56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SAXOFONO) Sardegna 3 NUMERO DOMANDE 12
AL55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (TROMBA) Campania 1 NUMERO DOMANDE 14
AL56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) Abruzzo 1 NUMERO DOMANDE 6
AL56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) Molise 1 NUMERO DOMANDE 3
AL56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) Piemonte 2 NUMERO DOMANDE 10
AL56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) Sardegna 2 NUMERO DOMANDE 5
AL56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) Veneto 1 NUMERO DOMANDE 4
AM56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) Abruzzo 2 NUMERO DOMANDE 18
AM56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) Emilia Romagna 1 NUMERO DOMANDE 13
AM56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) Lazio 2 NUMERO DOMANDE 24
AM56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) Sardegna 6 NUMERO DOMANDE 28
AM56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) Toscana 2 NUMERO DOMANDE 35
AN56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLONCELLO) Veneto 1 NUMERO DOMANDE 10
AO55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CANTO) Piemonte 1 NUMERO DOMANDE 9
AO55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CANTO) Veneto 1 NUMERO DOMANDE 8
AS55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (VIOLA) Liguria 1 NUMERO DOMANDE 6
AS55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (VIOLA) Piemonte 1 NUMERO DOMANDE 11
B003 – LABORATORI DI FISICA Abruzzo 3 NUMERO DOMANDE 7
B003 – LABORATORI DI FISICA Basilicata 3 NUMERO DOMANDE
B003 – LABORATORI DI FISICA Campania 7 NUMERO DOMANDE 38
B003 – LABORATORI DI FISICA Friuli 3 NUMERO DOMANDE
B003 – LABORATORI DI FISICA Liguria 3 NUMERO DOMANDE
B003 – LABORATORI DI FISICA Lombardia 8 NUMER O DOMANDE 22
B003 – LABORATORI DI FISICA Marche 2 NUMERO DOMANDE 6
B003 – LABORATORI DI FISICA Piemonte 6 NUMERO DOMANDE 19
B003 – LABORATORI DI FISICA Puglia 10 NUMERO DOMANDE 27
B003 – LABORATORI DI FISICA Sicilia 4 NUMERO DOMANDE 28
B003 – LABORATORI DI FISICA Toscana 1 NUMERO DOMANDE 3
B005 – LABORATORIO DI LOGISTICA Puglia 2 NUMERO DOMANDE 6
B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Abruzzo 3 NUMERO DOMANDE 3
B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Basilicata 1 NUMERO DOMANDE 5
B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Calabria 5 NUMERO DOMANDE 15
B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Campania 2 NUMERO DOMANDE 12
B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Emilia Romagna 4 NUMERO DOMANDE
B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Lazio 4 NUMERO DOMANDE 6
B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Liguria 3 NUMERO DOMANDE 9
B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Lombardia 9 NUMERO DOMANDE 7
B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Molise 3 NUMERO DOMANDE 4
B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Piemonte 1 NUMERO DOMANDE 2
B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Puglia 12 NUMERO DOMANDE 20
B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Umbria 1 NUMERO DOMANDE 3
B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Veneto 8 NUMERO DOMANDE 10
B007 – LABORATORIO DI OTTICA Calabria 2 NUMERO DOMANDE 6
B007 – LABORATORIO DI OTTICA Friuli 2 NUMERO DOMANDE 2
B007 – LABORATORIO DI OTTICA Lazio 2 NUMERO DOMANDE 7
B007 – LABORATORIO DI OTTICA Lombardia 5 NUMERO DOMANDE 10
B007 – LABORATORIO DI OTTICA Puglia 6 NUMERO DOMANDE 27
B008 – LABORATORI DI PRODUZIONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI DELLA CERAMICA Emilia Romagna 2 NUMERO DOMANDE 1
B009 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE Abruzzo 1 NUMERO DOMANDE 6
B009 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE Piemonte 1 NUMERO DOMANDE 3
B009 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE Toscana 1 NUMERO DOMANDE 3
B010 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE Piemonte 2 NUMERO DOMANDE 0
B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Abruzzo 8 NUMERO DOMANDE 16
B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Basilicata 10 NUMERO DOMANDE 23
B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Calabria 7 NUMERO DOMANDE 35
B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Campania 8 NUMERO D OMANDE 22
B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Emilia Romagna 17 NUMERO DOMANDE 37
B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Friuli 2 NUMERO DOMANDE 5
B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Liguria 8 NUMERO DOMANDE 7
B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Lombardia 21 NUMERO DOMANDE46
B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Marche 2 NUMERO DOMANDE 8
B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Molise 1 NUMERO DOMANDE 2
B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Piemonte 2 NUMERO DOMANDE 11
B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Puglia 12 NUMERO DOMANDE 17
B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Sardegna 10 NUMERO DOMANDE 26
B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Sicilia 16 NUMERO DOMANDE 68
B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Toscana 7 NUMERO DOMANDE 31
B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Veneto 33 NUMERO DOMANDE 51
B012 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE Campania 10 NUMERO DOMANDE 67
B012 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE Emilia Romagna 10 NUMERO DOMANDE 42
B012 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE Friuli 8 NUMERO DOMANDE 19
B012 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE Lazio 3 NUMERO DOMANDE 33
B012 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE Liguria 3 NUMERO DOMANDE 9
B012 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE Lombardia 34 NUMERO DOMANDE 86
B012 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE Marche 3 NUMERO DOMANDE 14
B012 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE Piemonte 4 NUMERO DOMANDE 27
B012 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE Puglia 45 NUMERO DOMANDE 132
B012 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE Umbria 5 NUMERO DOMANDE 13
B012 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE Veneto 42 NUMERO DOMANDE 107
B013 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CALZATURA E DELLA MODA Campania 1 NUMERO DOMANDE 1
B014 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI Abruzzo 3 NUMERO DOMANDE 16
B014 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI Emilia Romagna 4 NUMERO DOMANDE 18
B014 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI Friuli 1 NUMERO DOMANDE 4
B014 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI Lombardia 7 NUMERO DOMANDE 65
B014 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI Sardegna 9 NUMERO DOMANDE 27
B014 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI Veneto 13 NUMERO DOMANDE 49
B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Abruzzo 14 NUMERO DOMANDE 19
B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Basilicata 1 NUMERO DOMANDE 7
B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Calabria 3 NUMERO DOMANDE26
B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Emilia Romagna 37 NUMERO DOMANDE 65
B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Friuli 7 NUMERO DOMANDE 11
B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Lazio 11 NUMERO DOMANDE 46
B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Liguria 1 NUMERO DOMANDE 6
B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Lombardia 40 NUMERO DOMANDE
B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Marche 8 NUMERO DOMANDE
B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Molise 1 NUMERO DOMANDE 4
B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Piemonte 24 NUMERO DOMANDE 33
B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Puglia 43 NUMERO DOMANDE 89
B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Sardegna 5 NUMERO DOMANDE 11
B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Toscana 29 NUMERO DOMANDE 69
B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Umbria 2 NUMERO DOMANDE 12
B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Veneto 42 NUMERO DOMANDE 44
B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Abruzzo 10 NUMERO DOMANDE 20
B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Emilia Romagna 35 NUMERO DOMANDE 78
B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Friuli 8 NUMERO DOMANDE 12
B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Lazio 32 NUMERO DOMANDE 86
B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Liguria 8 NUMERO DOMANDE 11
B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Lombardia 51 NUMERO DOMANDE 105
B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Marche 8 NUMERO DOMANDE 20
B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Piemonte 36 NUMERO DOMANDE 56
B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Puglia 21 NUMERO DOMANDE 55
B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Sardegna 5 NUMERO DOMANDE 23
B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Sicilia 11 NUMERO DOMANDE 76
B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Toscana 24 NUMERO DOMANDE 41
B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Veneto 42 NUMERO DOMANDE 66
B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Abruzzo 13 NUMERO DOMANDE 18
B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Basilicata 7 NUMERO DOMANDE 15
B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Campania 26 NUMERO DOMANDE 88
B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Emilia Romagna 87 NUMERO DOMANDE 118
B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Friuli 8 NUMERO DOMANDE 7
B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Lazio 2 NUMERO DOMANDE 18
B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Liguria 5 NUMERO DOMANDE 11
B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Lombardia 82 NUMERO DOMANDE 100
B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Marche 21 NUMERO DOMANDE 28
B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Molise 2 NUMERO DOMANDE 3
B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Piemonte 30 NUMERO DOMANDE 43
B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Puglia 28 NUMERO DOMANDE 40
B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Sardegna 15 NUMERO DOMANDE 22
B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Toscana 29 NUMERO DOMANDE 55
B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Veneto 91 NUMERO DOMANDE 91
B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Abruzzo 3 NUMERO DOMANDE 5
B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Basilicata 1 NUMERO DOMANDE 6
B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Campania 25 NUMERO DOMANDE 60
B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Emilia Romagna 10 NUMERO DOMANDE 17
B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Friuli 2 NUMERO DOMANDE 2
B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Lazio 3 NUMERO DOMANDE 8
B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Liguria 1 NUMERO DOMANDE 1
B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Lombardia 27 NUMERO DOMANDE
B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Marche 5 NUMERO DOMANDE 14
B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Piemonte 6 NUMERO DOMANDE 9
B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Puglia 15 NUMERO DOMANDE 20
B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Sardegna 5 NUMERO DOMANDE 6
B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Toscana 9 NUMERO DOMANDE 10
B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Veneto 13 NUMERO DOMANDE 16
B019 – LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA” ALBERGHIERA Liguria 1 NUMERO DOMANDE 9
B019 – LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA” ALBERGHIERA Piemonte 3 NUMERO DOMANDE 28
B019 – LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA” ALBERGHIERA Puglia 1 NUMERO DOMANDE 30
B019 – LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA” ALBERGHIERA Veneto 1 NUMERO DOMANDE 20
B020 – LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA Liguria 3 NUMERO DOMANDE 23
B020 – LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA Lombardia 9 NUMERO DOMANDE 71
B020 – LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA Puglia 6 NUMERO DOMANDE 69
B020 – LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA Umbria 1 NUMERO DOMANDE 14
B020 – LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA Veneto 12 NUMERO DOMANDE74
B021 – LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA Lazio 1 NUMERO DOMANDE 20
B021 – LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA Liguria 1 NUMERO DOMANDE 11
B021 – LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA Lombardia 13 NUMERO DOMANDE 91
B021 – LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA Piemonte 11 NUMERO DOMANDE 51
B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Abruzzo 4 NUMERO DOMANDE
B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Calabria 4 NUMERO DOMANDE 12
B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Campania 11 NUMERO DOMANDE 35
B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Emilia Romagna 27 NUMERO DOMANDE 23
B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Friuli 15 NUMERO DOMANDE 11
B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Lazio 26 NUMERO DOMANDE 23
B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Liguria 7 NUMERO DOMANDE 7
B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Lombardia 47 NUMERO DOMANDE 64
B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Marche 7 NUMERO DOMANDE 11
B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Piemonte 16 NUMERO DOMANDE 33
B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Puglia 20 NUMERO DOMANDE 34
B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Toscana 12 NUMERO DOMANDE 17
B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Umbria 2 NUMERO DOMANDE 5
B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Veneto 14 NUMERO DOMANDE 18
B023 – LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI Abruzzo 7 NUMERO DOMANDE 16
B023 – LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI Emilia Romagna 7 NUMERO DOMANDE 29
B023 – LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI Lazio 6 NUMERO DOMANDE 32
B023 – LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI Liguria 2 NUMERO DOMANDE 7
B023 – LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI Lombardia 3 NUMERO DOMANDE 28
B023 – LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI Puglia 6 NUMERO DOMANDE 22
B023 – LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI Sardegna 1 NUMERO DOMANDE 4
B023 – LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI Umbria 1 NUMERO DOMANDE 3
B024 – LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE Emilia Romagna 1 NUMERO DOMANDE 1
B024 – LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE Lazio 1 NUMERO DOMANDE 2
B024 – LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE Liguria 4 NUMERO DOMANDE 6
B024 – LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE Puglia 4 NUMERO DOMANDE 15
B024 – LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE Veneto 1 NUMERO DOMANDE 1
B025 – LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI NAVALI Toscana 1 NUMERO DOMANDE 4
B026 – LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO Friuli 3 NUMERO DOMANDE 5
B026 – LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO Piemonte 2 NUMERO DOMANDE 5
B026 – LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO Veneto 1 NUMERO DOMANDE 3
B027 – LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL MARMO Toscana 1 NUMERO DOMANDE 2
BA02 – CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE) Basilicata 1 NUMERO DOMANDE 4
BA02 – CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE) Marche 3 NUMERO DOMANDE 17
BB02 – CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE) Basilicata 1 4
BB02 – CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE) Liguria 2 NUMERO DOMANDE 16
BB02 – CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE) Piemonte 1 NUMERO DOMANDE 8
BC02 – CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) Piemonte 2 NUMERO DOMANDE 28
BI02 – CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (CINESE) Campania 4 NUMERO DOMANDE 10
A001 – ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Abruzzo 1 NUMERO DOMANDE 12
A001 – ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Lazio 67 NUMERO DOMANDE 302
A001 – ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Marche 12 NUMERO DOMANDE 90
A001 – ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Piemonte 9 NUMERO DOMANDE 163
A001 – ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Sardegna 6 NUMERO DOMANDE 74
A001 – ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Veneto 41 NUMERO DOMANDE 301
A002 – DESIGN DEI METALLI, DELL”OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME Marche 3 NUMERO DOMANDE 5
A002 – DESIGN DEI METALLI, DELL”OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME Molise 1 NUMERO DOMANDE 1
A002 – DESIGN DEI METALLI, DELL”OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME Piemonte 1 NU MERO DOMANDE 0
A002 – DESIGN DEI METALLI, DELL”OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME Toscana 1 NUMERO DOMANDE 5
A002 – DESIGN DEI METALLI, DELL”OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME Veneto 1 NUMERO DOMANDE 1
A003 – DESIGN DELLA CERAMICA Lazio 1 NUMERO DOMANDE 3
A004 – DESIGN DEL LIBRO Campania 1 NUMERO DOMANDE 3
A005 – DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA Abruzzo 1 NUMERO DOMANDE 1
A005 – DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA Calabria 2 NUMERO DOMANDE 1
A005 – DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA Emilia Romagna 1 NUMERO DOMANDE 1
A005 – DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA Molise 2 NUMERO DOMANDE 3
A005 – DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA Piemonte 2 NUMERO DOMANDE 3
A005 – DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA Umbria 2 NUMERO DOMANDE 6
A006 – DESIGN DEL VETRO Toscana 1 NUMERO DOMANDE 0
A007 – DISCIPLINE AUDIOVISIVE Basilicata 2 NUMERO DOMANDE 5
A007 – DISCIPLINE AUDIOVISIVE Emilia Romagna 5 NUMERO DOMANDE 7
A007 – DISCIPLINE AUDIOVISIVE Friuli 1 NUMERO DOMANDE 3
A007 – DISCIPLINE AUDIOVISIVE Lazio 3 NUMERO DOMANDE 7
A007 – DISCIPLINE AUDIOVISIVE Lombardia 18 NUMERO DOMANDE 17
A007 – DISCIPLINE AUDIOVISIVE Piemonte 7 NUMERO DOMANDE 13
A007 – DISCIPLINE AUDIOVISIVE Puglia 5 NUMERO DOMANDE 5
A007 – DISCIPLINE AUDIOVISIVE Sardegna 2 NUMERO DOMANDE 5
A007 – DISCIPLINE AUDIOVISIVE Toscana 2 NUMERO DOMANDE 8
A007 – DISCIPLINE AUDIOVISIVE Umbria 2 NUMERO DOMANDE 2
A007 – DISCIPLINE AUDIOVISIVE Veneto 5 NUMERO DOMANDE 6
A008 – DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D”ARREDAMENTO E SCENOTECNICA Emilia Romagna 4 NUMERO DOMANDE 16
A008 – DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D”ARREDAMENTO E SCENOTECNICA Friuli 2 NUMERO DOMANDE 6
A008 – DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D”ARREDAMENTO E SCENOTECNICA Lazio 13 NUMERO DOMANDE 33
A008 – DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D”ARREDAMENTO E SCENOTECNICA Lombardia 17 NUMERO DOMANDE 48
A008 – DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D”ARREDAMENTO E SCENOTECNICA Marche 3 NUMERO DOMANDE 15
A008 – DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D”ARREDAMENTO E SCENOTECNICA Piemonte 10 NUMERO DOMANDE 17
A008 – DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D”ARREDAMENTO E SCENOTECNICA Sardegna 10 NUMERO DOMANDE 23
A008 – DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D”ARREDAMENTO E SCENOTECNICA Veneto 6 NUMERO DOMANDE 21
A009 – DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE Friuli 1 NUMERO DOMANDE 5
A009 – DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE Lazio 4 NUMERO DOMANDE 12
A009 – DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE Lombardia 10 NUMERO DOMANDE 51
A009 – DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE Sardegna 1 NUMERO DOMANDE 4
A009 – DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE Umbria 1 NUMERO DOMANDE 5
A010 – DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE Calabria 6 NUMERO DOMANDE 14
A010 – DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE Campania 16 NUMERO DOMANDE 29
A010 – DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE Emilia Romagna 13 NUMERO DOMANDE 29
A010 – DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE Friuli 13 NUMERO DOMANDE 16
A010 – DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE Lazio 11 NUMERO DOMANDE 19
A010 – DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE Liguria 8 NUMERO DOMANDE 12
A010 – DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE Lombardia 24 NUMERO DOMANDE 48
A010 – DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE Puglia 2 NUMERO DOMANDE 12
A010 – DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE Sardegna 5 NUMERO DOMANDE 9
A010 – DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE Sicilia 7 NUMERO DOMANDE 24
A010 – DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE Toscana 12 NUMERO DOMANDE 36
A010 – DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE Umbria 3 NUMERO DOMANDE 6
A014 – DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE Lazio 15 NUMERO DOMANDE 32
A014 – DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE Liguria 2 NUMERO DOMANDE 8
A014 – DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE Lombardia 9 NUMERO DOMANDE 20
A014 – DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE Piemonte 4 NUMERO DOMANDE 19
A014 – DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE Sardegna 5 NUMERO DOMANDE 10
A014 – DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE Umbria 1 NUMERO DOMANDE 4
A014 – DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE Veneto 4 NUMERO DOMANDE 24
A015 – DISCIPLINE SANITARIE Puglia 16 NUMERO DOMANDE 38
A016 – DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA Campania 1 NUMERO DOMANDE 7
A016 – DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA Emilia Romagna 1 NUMERO DOMANDE 2
A016 – DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA Friuli 1 NUMERO DOMANDE 1
A016 – DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA Lombardia 4 NUMERO DOMANDE 10
A016 – DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA Puglia 3 NUMERO DOMANDE 4
A016 – DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA Umbria 1 NUMERO DOMANDE 2
A017 – DISEGNO E STORIA DELL”ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO Lazio 21 NUMERO DOMANDE 115
A017 – DISEGNO E STORIA DELL”ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO Molise 1 NUMERO DOMANDE 1
A017 – DISEGNO E STORIA DELL”ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO Sardegna 4 NUMERO DOMANDE 22
A017 – DISEGNO E STORIA DELL”ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO Umbria 3 NUMERO DOMANDE 33
A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE Marche 4 NUMERO DOMANDE 59
A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE Piemonte 8 NUMERO DOMANDE 100
A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE Umbria 2 NUMERO DOMANDE 28
A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE Veneto 5 NUMERO DOMANDE 85
A021 – GEOGRAFIA Piemonte 10 NUMERO DOMANDE 48
A021 – GEOGRAFIA Veneto 21 NUMERO DOMANDE 123
A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Abruzzo 3 NUMERO DOMANDE 5
A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Basilicata 3 NUMERO DOMANDE 2
A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Calabria 4 NUMERO DOMANDE 4
A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Campania 6 NUMERO DOMANDE 2
A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Emilia Romagna 1 NUMERO DOMANDE 7
A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Friuli 9 NUMERO DOMANDE 8
A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Lazio 8 NUMERO DOMANDE 6
A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Liguria 3 NUMERO DOMANDE 2
A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Lombardia 7 NUMERO DOMANDE 10
A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Marche 1 NUMERO DOMANDE 1
A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Piemonte 5 NUMERO DOMANDE 8
A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Puglia 2 NUMERO DOMANDE 1
A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Sardegna 4 NUMERO DOMANDE 8
A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Toscana 6 NUMERO DOMANDE 9
A030 – MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Lombardia 49 NUMERO DOMANDE 520
A030 – MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Sardegna 22 NUMERO DOMANDE 91
A030 – MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Veneto 46 NUMERO DOMANDE 270
A032 – SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA MINERALOGIA Friuli 1 NUMERO DOMANDE 2
A032 – SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA MINERALOGIA Toscana 1 NUMERO DOMANDE 1
A033 – SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE Emilia Romagna 2 NUMERO DOMANDE 7
A033 – SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE Piemonte 1 NUMERO DOMANDE 0
A033 – SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE Sardegna 1 NUMERO DOMANDE 1
A033 – SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE Toscana 1 NUMERO DOMANDE 0
A034 – SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE Friuli 6 NUMERO DOMANDE 20
A034 – SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE Lombardia 33 NUMERO DOMANDE 141
A034 – SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE Piemonte 6 NUMERO DOMANDE 35
A034 – SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE Veneto 18 NUMERO DOMANDE 66
A035 – SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CALZATURA E DELLA MODA Campania 1 NUMERO DOMANDE 2
A036 – SCIENZE E TECNOLOGIA DELLA LOGISTICA Abruzzo 1 0
A036 – SCIENZE E TECNOLOGIA DELLA LOGISTICA Piemonte 1 NUMERO DOMANDE 1
A036 – SCIENZE E TECNOLOGIA DELLA LOGISTICA Puglia 1 NUMERO DOMANDE 3
A037 – SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Friuli 5 NUMERO DOMANDE 16
A037 – SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Liguria 7 NUMERO DOMANDE 27
A037 – SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Lombardia 15 NUMERO DOMANDE 70
A037 – SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Piemonte 12 NUMERO DOMANDE 49
A037 – SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Veneto 17 NUMERO 54
A038 – SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE Emilia Romagna 1 NUMERO DOMANDE 2
A038 – SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE Sardegna 1 NUMERO DOMANDE 0
A038 – SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE Toscana 1 NUMERO DOMANDE 3
A039 – SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI NAVALI Campania 1 NUMERO DOMANDE 4
A039 – SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI NAVALI Toscana 1 NUMERO DOMANDE 2
A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Abruzzo 8 NUMERO DOMANDE 16
A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Basilicata 1 NUMERO DOMANDE 7
A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Emilia Romagna 18 NUMERO DOMANDE 23
A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Friuli 12 NUMERO DOMANDE 15
A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Lazio 39 NUMERO DOMANDE 62
A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Liguria 5 NUMERO DOMANDE 11
A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Lombardia 76 NUMERO DOMANDE 93
A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Marche 12 NUMERO DOMANDE 18
A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Molise 3 NUMERO DOMANDE 4
A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Piemonte 24 NUMERO DOMANDE 23
A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Puglia 2 NUMERO DOMANDE 9
A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Sardegna 16 NUMERO DOMANDE 21
A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Toscana 11 NUMERO DOMANDE 20
A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Umbria 4 NUMERO DOMANDE 5
A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Veneto 45 NUMERO DOMANDE 45
Ecco le classi di concorso in cui il numero dei candidati è inferiore al numero dei posti
Concorso straordinario bis: meno candidati rispetto ai posti, docenti già matematicamente vincitori. Ecco per quali classi di concorso
E infine, ci sono classi di concorso con zero domande
Concorso straordinario bis: come saranno assegnati i posti ancora liberi dopo la procedura? Ci sono classi di concorso con zero domande
Il numero di candidati per tutte le classi di concorso
E’ indicato dal Ministero nel file aggregazioni territoriali
Il DECRETO AGGREGAZIONI TERRITORIALI
N.B. Le tabelle potrebbero contenere errori o imprecisioni. Per commenti e info è possibile scrivere a [email protected]
La graduatoria
La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova disciplinare e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso.
Il punteggio finale è espresso in centocinquantesimi.
Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale.
Si accede alla graduatoria con somma dei punteggi prova + titoli. Chi si colloca all’interno del numero a bando, “vince” la partecipazione alla fase successiva. Non sono previsti “idonei” nè scorrimento della graduatoria. Una decisione che secondo noi rischia di creare posti vuoti. Perché è importante avere la graduatoria con tutti i partecipanti alla prova
Concorso straordinario bis: 35.872 domande. Quando arriverà la mail di convocazione, come si formerà la graduatoria: prova orale e titoli. SPECIALE
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La dirigenza scolastica. Anno 2 n°2: Scadenze, adempimenti, provvedimenti e deliberazioni di fine anno scolastico. Scarica il numero sfogliabile
Scadenze, adempimenti, provvedimenti e deliberazioni di fine anno scolastico. In arrivo la guida operativa, ecco l’indice
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