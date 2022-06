Concorso straordinario bis: ecco quante domande sono state presentate per ogni classe di concorso Di

Concorso straordinario bis: ecco quante domande sono state presentate per ogni classe di concorso e regione. Questa era l’unica opzione consentita, per cui ad ogni aspirante corrisponde un posto. Numerose le classi di concorso in cui le domande sono il doppio o il triplo rispetto ai posti, ma anche quelle in cui sono in numero pari o minore.

Classi di concorso Materie letterarie: per tanti candidati sarà un “nulla di fatto” Ecco perchè

Classi di concorso STEM: rimangono posti vuoti per A027 e A041

Per le altre classi di concorso

A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

A042 – Emilia Romagna POSTI 60 NUMERO DOMANDE 85

A042 – Friuli POSTI 4 NUMERO DOMANDE 5

A042 – Liguria POSTI 10 NUMERO DOMANDE 15

A042 – Lombardia POSTI 86 NUMERO DOMANDE 102

A042 – Marche POSTI 7 NUMERO DOMANDE 21

A042 – Molise POSTI 3 NUMERO DOMANDE 9 (aggregato a Marche)

A042 – Piemonte POSTI 33 NUMERO DOMANDE 42

A042 – Sardegna POSTI 2 NUMERO DOMANDE 5

A042 – Toscana POSTI 21 NUMERO DOMANDE 39

A042 – Veneto POSTI 59 NUMERO DOMANDE 53

A043 SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE

A043 – Basilicata POSTI 1 NUMERO DOMANDE 2

A043 – Calabria 3 NUMERO DOMANDE 5

A043 – Liguria 1 NUMERO DOMANDE 1

A043 – Marche 1 NUMERO DOMANDE 4

A043 – Sardegna 11 NUMERO DOMANDE 13

A043 – Toscana 1NUMERO DOMANDE 2

A044 SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA

A044 – Basilicata POSTI 1 NUMERO DOMANDE 4

A044 – Toscana POSTI 7 NUMERO DOMANDE 29

A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

A045 – Lombardia POSTI 15 NUMERO DOMANDE 195

A045 – Toscana POSTI 2 NUMERO DOMANDE 89

A045 – Veneto POSTI 19 NUMERO DOMANDE 201

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

A046 – Friuli POSTI 14 NUMERO DOMANDE 101

A046 – Veneto POSTi 13 NUMERO DOMANDE 355

A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

A047 – Emilia Romagna POSTI 12 NUMERO DOMANDE 61

A047 – Friuli POSTI 5 NUMERO DOMANDE 12

A047 – Liguria POSTI 6 NUMERO DOMANDE 14

A047 – Lombardia POSTI 45 NUMERO DOMANDE 126

A047 – Marche POSTI 4 NUMERO DOMANDE 16

A047 – Piemonte POSTI 4 NUMERO DOMANDE 28

A047 – Sardegna POSTI 7 NUMERO DOMANDE30

A047 – Toscana POSTI 1 NUMERO DOMANDE 14

A047 – Umbria POSTI 1 NUMERO DOMANDE 4 aggregata a toscana

A047 – Veneto POSTI 22 NUMERO DOMANDE 58

A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

A048 – Emilia Romagna POSTI 104 NUMERO DOMANDE 300

A048 – Friuli POSTI 2 NUMERO DOMANDE 19

A048 – Lazio POSTI 71 NUMERO DOMANDE 199

A048 – Liguria POSTI 21 NUMERO DOMANDE 74

A048 – Lombardia POSTI 120 NUMERO DOMANDE 305

A048 – Marche POSTI 26 NUMERO DOMANDE 89

A048 – Veneto POSTI 127 NUMERO DOMANDE 217

A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A049 – Abruzzo POSTI 6 NUMERO DOMANDE 35

A049 – Friuli POSTI 10 NUMERO DOMANDE 31

A049 – Lazio POSTI 70 NUMERO DOMANDE 161

A049 – Marche POSTI 26 NUMERO DOMANDE 65

Puglia POSTI 37 NUMERO DOMANDE 170

A049 – Umbria POSTI 12 NUMERO DOMANDE 50

A049 – Veneto POSTI 90 NUMERO DOMANDE 253

A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

A050 – Friuli POSTI 14 NUMERO DOMANDE 33

A050 – Lazio POSTI 81 NUMERO DOMANDE 186

A050 – Liguria POSTI 2 NUMERO DOMANDE 19

A050 – Lombardia POSTI 99 NUMERO DOMANDE 262

A050 – Marche POSTI 26 NUMERO DOMANDE 81

A050 – Molise POSTI 3 NUMERO DOMANDE 14

A050 – Piemonte POSTI 23 NUMERO DOMANDE 121

A050 – Puglia POSTI 57 NUMERO DOMANDE 146

A050 -Sardegna POSTI 8 NUMERO DOMANDE 43

A050 – Toscana POSTI 27 NUMERO DOMANDE 170

A050 – Umbria POSTI 9 NUMERO DOMANDE 31

A050 – Veneto POSTI 48 NUMERO DOMANDE 119

A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE

A051 – Abruzzo 3 NUMERO DOMANDE 27

A051 – Friuli 3 NUMERO DOMANDE 15

A051 – Liguria 1 NUMERO DOMANDE 6

A051 – Lombardia 3 NUMERO DOMANDE 34

A051 – Marche 3 NUMERO DOMANDE 34

A051 – Veneto 1 NUMERO DOMANDE 24

A052 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI

A052 – Abruzzo POSTI 1 NUMERO DOMANDE 4

A052 – Campania POSTI 1 NUMERO DOMANDE 7

A052 – Emilia Romagna POSTI 3 NUMERO DOMANDE 14

A052 – Lombardia POSTI 2 NUMERO DOMANDE 11

A052 – Puglia POSTI 1 NUMERO DOMANDE 12

A052 – Toscana POSTI 2 NUMERO DOMANDE 18

A057 TECNICA DELLA DANZA CLASSICA

A057 – Friuli POSTI 1 NUMERO DOMANDE 3

A057 – Piemonte POSTI 2 NUMERO DOMANDE 15

A058 – TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA Piemonte 1 NUMERO DOMANDE 8

A059 – TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DANZA E TEORIA, PRATICA MUSICALE PER LA DANZA

Abruzzo POSTI 2 NUMERO DOMANDE 11

A059 – Basilicata POSTI 2 NUMERO DOMANDE 3

A059 -Emilia Romagna POSTI 2 NUMERO DOMANDE 4

A059 – Friuli POSTI 3 NUMERO DOMANDE 6

A059 – Liguria POSTI 1 NUMERO DOMANDE 2

A059 – Piemonte POSTI 4 NUMERO DOMANDE 6

A059 – Puglia POSTI 8 NUMERO DOMANDE 21

A059 – Sardegna POSTI 1 NUMERO DOMANDE 2

A059 – Toscana POSTI 4 NUMERO DOMANDE 11

A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A060 – Abruzzo POSTI 5 NUMERO DOMANDE 54

A060 -Lazio POSTI 32 NUMERO DOMANDE 219

A060 – Lombardia POSTI 88 NUMERO DOMANDE 659

A060 – Piemonte POSTI 5 NUMERO DOMANDE 139

A060 – Puglia POSTI 71 NUMERO DOMANDE 245

A060 – Sardegna POSTI 18 NUMERO DOMANDE 61

A061 TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI

A061 – Campania POSTI 3 NUMERO DOMANDE 15

A061 – TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Emilia Romagna 5 NUMERO DOMANDE 10

A061 – TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Friuli 2 NUMERO DOMANDE 3

A061 – TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Lombardia 16 NUMERO DOMANDE 32

A061 – TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Piemonte 16 NUMERO DOMANDE 21

A061 – TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Puglia 3 NUMERO DOMANDE 7

A061 – TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Toscana 7 NUMERO DOMANDE 17

A061 – TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Veneto 8 NUMERO DOMANDE 15

A062 TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA GRAFICA

A062 – Calabria POSTI 1 NUMERO DOMANDE 4

A062 – Piemonte 1 NUMERO DOMANDE 1

A062 – Umbria 1 NUMERO DOMANDE 1

A062 – Veneto 3 NUMERO DOMANDE 2

A063 – TECNOLOGIE MUSICALI Campania POSTI 1 NUMERO DOMANDE 19

A063 – TECNOLOGIE MUSICALI Lazio POSTI 1 NUMERO DOMANDE 9

A064 – TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE Basilicata POSTI 1 NUMERO DOMANDE 16

A065 – TEORIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE Calabria POSTI 1 NUMERO DOMANDE 6

A071 – Sloveno, st. ed ed. civ., geo., nella s. sec. di I gr. con lingua di insegn. slovena o bilingue del

Friuli V.G. Friuli POSTI 5 NUMERO DOMANDE

AA24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE) Marche 3 NUMERO DOMANDE 19

AA24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE) Toscana 10 NUMERO DOMANDE 85

AA24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE) Umbria 7 NUMERO DOMANDE 28

AA25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE) Calabria 15 NUMERO DOMANDE 96

AA56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (ARPA) Campania 1 NUMERO DOMANDE 9

AB24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) Calabria 4 NUMERO DOMANDE 61

AB24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) Emilia Romagna 51 NUMERO DOMANDE 235

AB24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) Friuli 10 NUMERO DOMANDE 37

AB24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) Lazio 46 NUMERO DOMANDE 192

AB24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) Liguria 39 NUMERO DOMANDE 69

AB24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) Lombardia 304 NUMERO DOMANDE 519

AB24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) Piemonte 78 NUMERO DOMANDE 185

AB24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) Puglia 1 NUMERO DOMANDE 53

AB24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) Sardegna 29 NUMERO DOMANDE 76

AB24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) Toscana 43 NUMERO DOMANDE 230

AB24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) Veneto 67 NUMERO DOMANDE 174

AB25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) Emilia Romagna 6 NUMERO DOMANDE 108

AB25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) Friuli 29 NUMERO DOMANDE 53

AB25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) Lazio 88 NUMERO DOMANDE 223

AB25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) Lombardia 51 NUMERO DOMANDE 295

AB25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) Marche 34 NUMERO DOMANDE 80

AB25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) Piemonte 20 NUMERO DOMANDE 96

AB25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) Puglia 8 NUMERO DOMANDE 61

AB25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) Sardegna 11 NUMERO DOMANDE 42

AB25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) Veneto 52 NUMERO DOMANDE 162

AB55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CHITARRA) Basilicata 1 NUMERO DOMANDE 8

AB55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CHITARRA) Liguria 1 NUMERO DOMNANDE 3

AB55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CHITARRA) Marche 1 NUMERO DOMANDE 8

AB56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) Calabria 12 NUMERO DOMANDE 50

AB56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) Liguria 1 NUMERO DOMANDE 6

AB56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) Molise 2 NUMERO DOMANDE 18

AB56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) Piemonte 2 NUMERO DOMANDE 14

AB56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) Sardegna 7 NUMERO DOMANDE 16

AB56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) Sicilia 20 NUMERO DOMANDE 86

AC24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) Basilicata 3 NUMERO DOMANDE 11

AC24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) Calabria 1 NUMERO DOMANDE 9

AC24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) Campania 7 NUMERO DOMANDE 100

AC24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) Emilia Romagna 2 NUMERO DOMANDE 31

AC24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) Friuli 1 NUMERO DOMANDE 9

AC24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) Liguria 9 NUMERO DOMANDE 32

AC24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) Molise 2 NUMERO DOMANDE 12

AC24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) Piemonte 15 NUMERO DOMANDE 82

AC24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) Umbria 1 NUMERO DOMANDE 11

AC25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO) Abruzzo 1 NUMERO DOMANDE 6

AC25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO) Marche 9 NUMERO DOMANDE 76

AC25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO) Piemonte 3 NUMERO DOMANDE 22

AC25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO) Puglia 1 NUMERO DOMANDE 8

AC56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO) Lazio 6 NUMERO DOMANDE 39

AC56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO) Molise 1 NUMERO DOMANDE 8

AC56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO) Piemonte 1 NUMERO DOMANDE 7

AC56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO) Sardegna 3 NUMERO DOMANDE 13

AC56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO) Umbria 1 NUMERO DOMANDE 6

AC56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO) Veneto 1 NUMERO DOMANDE 8

AD24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO) Abruzzo 1 NUMERO DOMANDE 10

AD24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO) Basilicata 1 NUMERO DOMANDE 7

AD24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO) Liguria 1 NUMERO DOMANDE 8

AD24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO) Piemonte 3 NUMERO DOMANDE 32

AD24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO) Sardegna 1 NUMERO DOMANDE 10

AD25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TEDESCO) Emilia Romagna 2 NUMERO DOMANDE 13

AD25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TEDESCO) Friuli 1 NUMERO DOMANDE 8

AD25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TEDESCO) Lombardia 5 NUMERO DOMANDE 32

AD25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TEDESCO) Toscana 4 NUMERO DOMANDE 13

AD25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TEDESCO) Veneto 17 NUMERO DOMANDE 55

AD56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CORNO) Campania 1 NUMERO DOMANDE 5

AF55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (FISARMONICA) Puglia 1 NUMERO DOMANDE 12

AF56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FISARMONICA) Basilicata 1 NUMERO DOMANDE 2

AF56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FISARMONICA) Puglia 3 NUMERO DOMANDE 17

AG56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FLAUTO) Emilia Romagna 1 NUMERO DOMANDE 15

AG56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FLAUTO) Piemonte 2 NUMERO DOMANDE 23

AG56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FLAUTO) Umbria 1 NUMERO DOMANDE 25

AH56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (OBOE) Lazio 1 NUMERO DOMANDE 11

AI24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (CINESE) Campania 7 NUMERO DOMANDE 17

AI24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (CINESE) Friuli 1 NUMERO DOMANDE 3

AI24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (CINESE) Lazio 3 NUMERO DOMANDE 7

AI24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (CINESE) Liguria 1 NUMERO DOMANDE 0

AI24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (CINESE) Piemonte 1 NUMERO DOMANDE 5

AI24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (CINESE) Puglia 1 NUMERO DOMANDE 4

AI24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (CINESE) Toscana 4 NUMERO DOMANDE 13

AI55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (PERCUSSIONI) Basilicata 2 NUMERO DOMANDE 15

AI55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (PERCUSSIONI) Lazio 3 NUMERO DOMANDE 11

AI55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (PERCUSSIONI) Marche 1 NUMERO DOMANDE 1

AI55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (PERCUSSIONI) Sardegna 1 NUMERO DOMANDE 5

AI55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (PERCUSSIONI) Umbria 1 NUMERO DOMANDE 3

AI56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) Lazio 1 NUMERO DOMANDE 8

AI56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) Liguria 1 NUMERO DOMANDE 9

AI56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) Molise 1 NUMERO DOMANDE 12

AI56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) Toscana 1 NUMERO DOMANDE 12

AI56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) Umbria 1 NUMERO DOMANDE 4

AJ24 – LINGUA E CULT STRANIERA(GIAPPONESE) Campania 1 NUMERO DOMANDE 1

AJ56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) Calabria 5 NUMERO DOMANDE 51

AJ56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) Emilia Romagna 2 NUMERO DOMANDE 26

AJ56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) Friuli 1 NUMERO DOMANDE 5

AJ56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) Liguria 5 NUMERO DOMANDE 44

AJ56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) Molise 1 NUMERO DOMANDE 13

AK55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (SASSOFONO) Campania 2 NUMERO DOMANDE 22

AK55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (SASSOFONO) Piemonte 2 NUMERO DOMANDE 13

AK55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (SASSOFONO) Sardegna 1 NUMERO DOMANDE 3

AK56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SAXOFONO) Lazio 1 NUMERO DOMANDE 12

AK56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SAXOFONO) Piemonte 2 NUMERO DOMANDE 7

AK56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SAXOFONO) Sardegna 3 NUMERO DOMANDE 12

AL55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (TROMBA) Campania 1 NUMERO DOMANDE 14

AL56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) Abruzzo 1 NUMERO DOMANDE 6

AL56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) Molise 1 NUMERO DOMANDE 3

AL56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) Piemonte 2 NUMERO DOMANDE 10

AL56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) Sardegna 2 NUMERO DOMANDE 5

AL56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) Veneto 1 NUMERO DOMANDE 4

AM56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) Abruzzo 2 NUMERO DOMANDE 18

AM56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) Emilia Romagna 1 NUMERO DOMANDE 13

AM56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) Lazio 2 NUMERO DOMANDE 24

AM56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) Sardegna 6 NUMERO DOMANDE 28

AM56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) Toscana 2 NUMERO DOMANDE 35

AN56 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLONCELLO) Veneto 1 NUMERO DOMANDE 10

AO55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CANTO) Piemonte 1 NUMERO DOMANDE 9

AO55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CANTO) Veneto 1 NUMERO DOMANDE 8

AS55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (VIOLA) Liguria 1 NUMERO DOMANDE 6

AS55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (VIOLA) Piemonte 1 NUMERO DOMANDE 11

B003 – LABORATORI DI FISICA Abruzzo 3 NUMERO DOMANDE 7

B003 – LABORATORI DI FISICA Basilicata 3 NUMERO DOMANDE

B003 – LABORATORI DI FISICA Campania 7 NUMERO DOMANDE 38

B003 – LABORATORI DI FISICA Friuli 3 NUMERO DOMANDE

B003 – LABORATORI DI FISICA Liguria 3 NUMERO DOMANDE

B003 – LABORATORI DI FISICA Lombardia 8 NUMER O DOMANDE 22

B003 – LABORATORI DI FISICA Marche 2 NUMERO DOMANDE 6

B003 – LABORATORI DI FISICA Piemonte 6 NUMERO DOMANDE 19

B003 – LABORATORI DI FISICA Puglia 10 NUMERO DOMANDE 27

B003 – LABORATORI DI FISICA Sicilia 4 NUMERO DOMANDE 28

B003 – LABORATORI DI FISICA Toscana 1 NUMERO DOMANDE 3

B005 – LABORATORIO DI LOGISTICA Puglia 2 NUMERO DOMANDE 6

B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Abruzzo 3 NUMERO DOMANDE 3

B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Basilicata 1 NUMERO DOMANDE 5

B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Calabria 5 NUMERO DOMANDE 15

B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Campania 2 NUMERO DOMANDE 12

B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Emilia Romagna 4 NUMERO DOMANDE

B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Lazio 4 NUMERO DOMANDE 6

B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Liguria 3 NUMERO DOMANDE 9

B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Lombardia 9 NUMERO DOMANDE 7

B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Molise 3 NUMERO DOMANDE 4

B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Piemonte 1 NUMERO DOMANDE 2

B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Puglia 12 NUMERO DOMANDE 20

B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Umbria 1 NUMERO DOMANDE 3

B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Veneto 8 NUMERO DOMANDE 10

B007 – LABORATORIO DI OTTICA Calabria 2 NUMERO DOMANDE 6

B007 – LABORATORIO DI OTTICA Friuli 2 NUMERO DOMANDE 2

B007 – LABORATORIO DI OTTICA Lazio 2 NUMERO DOMANDE 7

B007 – LABORATORIO DI OTTICA Lombardia 5 NUMERO DOMANDE 10

B007 – LABORATORIO DI OTTICA Puglia 6 NUMERO DOMANDE 27

B008 – LABORATORI DI PRODUZIONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI DELLA CERAMICA Emilia Romagna 2 NUMERO DOMANDE 1

B009 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE Abruzzo 1 NUMERO DOMANDE 6

B009 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE Piemonte 1 NUMERO DOMANDE 3

B009 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE Toscana 1 NUMERO DOMANDE 3

B010 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE Piemonte 2 NUMERO DOMANDE 0

B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Abruzzo 8 NUMERO DOMANDE 16

B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Basilicata 10 NUMERO DOMANDE 23

B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Calabria 7 NUMERO DOMANDE 35

B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Campania 8 NUMERO D OMANDE 22

B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Emilia Romagna 17 NUMERO DOMANDE 37

B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Friuli 2 NUMERO DOMANDE 5

B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Liguria 8 NUMERO DOMANDE 7

B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Lombardia 21 NUMERO DOMANDE46

B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Marche 2 NUMERO DOMANDE 8

B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Molise 1 NUMERO DOMANDE 2

B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Piemonte 2 NUMERO DOMANDE 11

B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Puglia 12 NUMERO DOMANDE 17

B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Sardegna 10 NUMERO DOMANDE 26

B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Sicilia 16 NUMERO DOMANDE 68

B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Toscana 7 NUMERO DOMANDE 31

B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Veneto 33 NUMERO DOMANDE 51

B012 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE Campania 10 NUMERO DOMANDE 67

B012 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE Emilia Romagna 10 NUMERO DOMANDE 42

B012 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE Friuli 8 NUMERO DOMANDE 19

B012 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE Lazio 3 NUMERO DOMANDE 33

B012 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE Liguria 3 NUMERO DOMANDE 9

B012 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE Lombardia 34 NUMERO DOMANDE 86

B012 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE Marche 3 NUMERO DOMANDE 14

B012 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE Piemonte 4 NUMERO DOMANDE 27

B012 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE Puglia 45 NUMERO DOMANDE 132

B012 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE Umbria 5 NUMERO DOMANDE 13

B012 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE Veneto 42 NUMERO DOMANDE 107

B013 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CALZATURA E DELLA MODA Campania 1 NUMERO DOMANDE 1

B014 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI Abruzzo 3 NUMERO DOMANDE 16

B014 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI Emilia Romagna 4 NUMERO DOMANDE 18

B014 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI Friuli 1 NUMERO DOMANDE 4

B014 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI Lombardia 7 NUMERO DOMANDE 65

B014 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI Sardegna 9 NUMERO DOMANDE 27

B014 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI Veneto 13 NUMERO DOMANDE 49

B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Abruzzo 14 NUMERO DOMANDE 19

B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Basilicata 1 NUMERO DOMANDE 7

B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Calabria 3 NUMERO DOMANDE26

B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Emilia Romagna 37 NUMERO DOMANDE 65

B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Friuli 7 NUMERO DOMANDE 11

B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Lazio 11 NUMERO DOMANDE 46

B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Liguria 1 NUMERO DOMANDE 6

B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Lombardia 40 NUMERO DOMANDE

B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Marche 8 NUMERO DOMANDE

B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Molise 1 NUMERO DOMANDE 4

B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Piemonte 24 NUMERO DOMANDE 33

B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Puglia 43 NUMERO DOMANDE 89

B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Sardegna 5 NUMERO DOMANDE 11

B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Toscana 29 NUMERO DOMANDE 69

B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Umbria 2 NUMERO DOMANDE 12

B015 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Veneto 42 NUMERO DOMANDE 44

B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Abruzzo 10 NUMERO DOMANDE 20

B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Emilia Romagna 35 NUMERO DOMANDE 78

B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Friuli 8 NUMERO DOMANDE 12

B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Lazio 32 NUMERO DOMANDE 86

B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Liguria 8 NUMERO DOMANDE 11

B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Lombardia 51 NUMERO DOMANDE 105

B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Marche 8 NUMERO DOMANDE 20

B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Piemonte 36 NUMERO DOMANDE 56

B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Puglia 21 NUMERO DOMANDE 55

B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Sardegna 5 NUMERO DOMANDE 23

B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Sicilia 11 NUMERO DOMANDE 76

B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Toscana 24 NUMERO DOMANDE 41

B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Veneto 42 NUMERO DOMANDE 66

B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Abruzzo 13 NUMERO DOMANDE 18

B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Basilicata 7 NUMERO DOMANDE 15

B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Campania 26 NUMERO DOMANDE 88

B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Emilia Romagna 87 NUMERO DOMANDE 118

B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Friuli 8 NUMERO DOMANDE 7

B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Lazio 2 NUMERO DOMANDE 18

B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Liguria 5 NUMERO DOMANDE 11

B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Lombardia 82 NUMERO DOMANDE 100

B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Marche 21 NUMERO DOMANDE 28

B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Molise 2 NUMERO DOMANDE 3

B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Piemonte 30 NUMERO DOMANDE 43

B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Puglia 28 NUMERO DOMANDE 40

B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Sardegna 15 NUMERO DOMANDE 22

B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Toscana 29 NUMERO DOMANDE 55

B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE Veneto 91 NUMERO DOMANDE 91

B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Abruzzo 3 NUMERO DOMANDE 5

B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Basilicata 1 NUMERO DOMANDE 6

B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Campania 25 NUMERO DOMANDE 60

B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Emilia Romagna 10 NUMERO DOMANDE 17

B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Friuli 2 NUMERO DOMANDE 2

B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Lazio 3 NUMERO DOMANDE 8

B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Liguria 1 NUMERO DOMANDE 1

B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Lombardia 27 NUMERO DOMANDE

B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Marche 5 NUMERO DOMANDE 14

B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Piemonte 6 NUMERO DOMANDE 9

B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Puglia 15 NUMERO DOMANDE 20

B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Sardegna 5 NUMERO DOMANDE 6

B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Toscana 9 NUMERO DOMANDE 10

B018 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL”ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA Veneto 13 NUMERO DOMANDE 16

B019 – LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA” ALBERGHIERA Liguria 1 NUMERO DOMANDE 9

B019 – LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA” ALBERGHIERA Piemonte 3 NUMERO DOMANDE 28

B019 – LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA” ALBERGHIERA Puglia 1 NUMERO DOMANDE 30

B019 – LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA” ALBERGHIERA Veneto 1 NUMERO DOMANDE 20

B020 – LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA Liguria 3 NUMERO DOMANDE 23

B020 – LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA Lombardia 9 NUMERO DOMANDE 71

B020 – LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA Puglia 6 NUMERO DOMANDE 69

B020 – LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA Umbria 1 NUMERO DOMANDE 14

B020 – LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA Veneto 12 NUMERO DOMANDE74

B021 – LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA Lazio 1 NUMERO DOMANDE 20

B021 – LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA Liguria 1 NUMERO DOMANDE 11

B021 – LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA Lombardia 13 NUMERO DOMANDE 91

B021 – LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA Piemonte 11 NUMERO DOMANDE 51

B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Abruzzo 4 NUMERO DOMANDE

B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Calabria 4 NUMERO DOMANDE 12

B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Campania 11 NUMERO DOMANDE 35

B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Emilia Romagna 27 NUMERO DOMANDE 23

B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Friuli 15 NUMERO DOMANDE 11

B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Lazio 26 NUMERO DOMANDE 23

B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Liguria 7 NUMERO DOMANDE 7

B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Lombardia 47 NUMERO DOMANDE 64

B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Marche 7 NUMERO DOMANDE 11

B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Piemonte 16 NUMERO DOMANDE 33

B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Puglia 20 NUMERO DOMANDE 34

B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Toscana 12 NUMERO DOMANDE 17

B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Umbria 2 NUMERO DOMANDE 5

B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI Veneto 14 NUMERO DOMANDE 18

B023 – LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI Abruzzo 7 NUMERO DOMANDE 16

B023 – LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI Emilia Romagna 7 NUMERO DOMANDE 29

B023 – LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI Lazio 6 NUMERO DOMANDE 32

B023 – LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI Liguria 2 NUMERO DOMANDE 7

B023 – LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI Lombardia 3 NUMERO DOMANDE 28

B023 – LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI Puglia 6 NUMERO DOMANDE 22

B023 – LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI Sardegna 1 NUMERO DOMANDE 4

B023 – LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI Umbria 1 NUMERO DOMANDE 3

B024 – LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE Emilia Romagna 1 NUMERO DOMANDE 1

B024 – LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE Lazio 1 NUMERO DOMANDE 2

B024 – LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE Liguria 4 NUMERO DOMANDE 6

B024 – LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE Puglia 4 NUMERO DOMANDE 15

B024 – LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE Veneto 1 NUMERO DOMANDE 1

B025 – LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI NAVALI Toscana 1 NUMERO DOMANDE 4

B026 – LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO Friuli 3 NUMERO DOMANDE 5

B026 – LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO Piemonte 2 NUMERO DOMANDE 5

B026 – LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO Veneto 1 NUMERO DOMANDE 3

B027 – LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL MARMO Toscana 1 NUMERO DOMANDE 2

BA02 – CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE) Basilicata 1 NUMERO DOMANDE 4

BA02 – CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE) Marche 3 NUMERO DOMANDE 17

BB02 – CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE) Basilicata 1 4

BB02 – CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE) Liguria 2 NUMERO DOMANDE 16

BB02 – CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE) Piemonte 1 NUMERO DOMANDE 8

BC02 – CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) Piemonte 2 NUMERO DOMANDE 28

BI02 – CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (CINESE) Campania 4 NUMERO DOMANDE 10

A001 – ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Abruzzo 1 NUMERO DOMANDE 12

A001 – ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Lazio 67 NUMERO DOMANDE 302

A001 – ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Marche 12 NUMERO DOMANDE 90

A001 – ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Piemonte 9 NUMERO DOMANDE 163

A001 – ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Sardegna 6 NUMERO DOMANDE 74

A001 – ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Veneto 41 NUMERO DOMANDE 301

A002 – DESIGN DEI METALLI, DELL”OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME Marche 3 NUMERO DOMANDE 5

A002 – DESIGN DEI METALLI, DELL”OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME Molise 1 NUMERO DOMANDE 1

A002 – DESIGN DEI METALLI, DELL”OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME Piemonte 1 NU MERO DOMANDE 0

A002 – DESIGN DEI METALLI, DELL”OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME Toscana 1 NUMERO DOMANDE 5

A002 – DESIGN DEI METALLI, DELL”OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME Veneto 1 NUMERO DOMANDE 1

A003 – DESIGN DELLA CERAMICA Lazio 1 NUMERO DOMANDE 3

A004 – DESIGN DEL LIBRO Campania 1 NUMERO DOMANDE 3

A005 – DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA Abruzzo 1 NUMERO DOMANDE 1

A005 – DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA Calabria 2 NUMERO DOMANDE 1

A005 – DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA Emilia Romagna 1 NUMERO DOMANDE 1

A005 – DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA Molise 2 NUMERO DOMANDE 3

A005 – DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA Piemonte 2 NUMERO DOMANDE 3

A005 – DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA Umbria 2 NUMERO DOMANDE 6

A006 – DESIGN DEL VETRO Toscana 1 NUMERO DOMANDE 0

A007 – DISCIPLINE AUDIOVISIVE Basilicata 2 NUMERO DOMANDE 5

A007 – DISCIPLINE AUDIOVISIVE Emilia Romagna 5 NUMERO DOMANDE 7

A007 – DISCIPLINE AUDIOVISIVE Friuli 1 NUMERO DOMANDE 3

A007 – DISCIPLINE AUDIOVISIVE Lazio 3 NUMERO DOMANDE 7

A007 – DISCIPLINE AUDIOVISIVE Lombardia 18 NUMERO DOMANDE 17

A007 – DISCIPLINE AUDIOVISIVE Piemonte 7 NUMERO DOMANDE 13

A007 – DISCIPLINE AUDIOVISIVE Puglia 5 NUMERO DOMANDE 5

A007 – DISCIPLINE AUDIOVISIVE Sardegna 2 NUMERO DOMANDE 5

A007 – DISCIPLINE AUDIOVISIVE Toscana 2 NUMERO DOMANDE 8

A007 – DISCIPLINE AUDIOVISIVE Umbria 2 NUMERO DOMANDE 2

A007 – DISCIPLINE AUDIOVISIVE Veneto 5 NUMERO DOMANDE 6

A008 – DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D”ARREDAMENTO E SCENOTECNICA Emilia Romagna 4 NUMERO DOMANDE 16

A008 – DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D”ARREDAMENTO E SCENOTECNICA Friuli 2 NUMERO DOMANDE 6

A008 – DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D”ARREDAMENTO E SCENOTECNICA Lazio 13 NUMERO DOMANDE 33

A008 – DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D”ARREDAMENTO E SCENOTECNICA Lombardia 17 NUMERO DOMANDE 48

A008 – DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D”ARREDAMENTO E SCENOTECNICA Marche 3 NUMERO DOMANDE 15

A008 – DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D”ARREDAMENTO E SCENOTECNICA Piemonte 10 NUMERO DOMANDE 17

A008 – DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D”ARREDAMENTO E SCENOTECNICA Sardegna 10 NUMERO DOMANDE 23

A008 – DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D”ARREDAMENTO E SCENOTECNICA Veneto 6 NUMERO DOMANDE 21

A009 – DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE Friuli 1 NUMERO DOMANDE 5

A009 – DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE Lazio 4 NUMERO DOMANDE 12

A009 – DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE Lombardia 10 NUMERO DOMANDE 51

A009 – DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE Sardegna 1 NUMERO DOMANDE 4

A009 – DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE Umbria 1 NUMERO DOMANDE 5

A010 – DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE Calabria 6 NUMERO DOMANDE 14

A010 – DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE Campania 16 NUMERO DOMANDE 29

A010 – DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE Emilia Romagna 13 NUMERO DOMANDE 29

A010 – DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE Friuli 13 NUMERO DOMANDE 16

A010 – DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE Lazio 11 NUMERO DOMANDE 19

A010 – DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE Liguria 8 NUMERO DOMANDE 12

A010 – DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE Lombardia 24 NUMERO DOMANDE 48

A010 – DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE Puglia 2 NUMERO DOMANDE 12

A010 – DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE Sardegna 5 NUMERO DOMANDE 9

A010 – DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE Sicilia 7 NUMERO DOMANDE 24

A010 – DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE Toscana 12 NUMERO DOMANDE 36

A010 – DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE Umbria 3 NUMERO DOMANDE 6

A014 – DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE Lazio 15 NUMERO DOMANDE 32

A014 – DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE Liguria 2 NUMERO DOMANDE 8

A014 – DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE Lombardia 9 NUMERO DOMANDE 20

A014 – DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE Piemonte 4 NUMERO DOMANDE 19

A014 – DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE Sardegna 5 NUMERO DOMANDE 10

A014 – DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE Umbria 1 NUMERO DOMANDE 4

A014 – DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE Veneto 4 NUMERO DOMANDE 24

A015 – DISCIPLINE SANITARIE Puglia 16 NUMERO DOMANDE 38

A016 – DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA Campania 1 NUMERO DOMANDE 7

A016 – DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA Emilia Romagna 1 NUMERO DOMANDE 2

A016 – DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA Friuli 1 NUMERO DOMANDE 1

A016 – DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA Lombardia 4 NUMERO DOMANDE 10

A016 – DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA Puglia 3 NUMERO DOMANDE 4

A016 – DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA Umbria 1 NUMERO DOMANDE 2

A017 – DISEGNO E STORIA DELL”ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO Lazio 21 NUMERO DOMANDE 115

A017 – DISEGNO E STORIA DELL”ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO Molise 1 NUMERO DOMANDE 1

A017 – DISEGNO E STORIA DELL”ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO Sardegna 4 NUMERO DOMANDE 22

A017 – DISEGNO E STORIA DELL”ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO Umbria 3 NUMERO DOMANDE 33

A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE Marche 4 NUMERO DOMANDE 59

A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE Piemonte 8 NUMERO DOMANDE 100

A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE Umbria 2 NUMERO DOMANDE 28

A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE Veneto 5 NUMERO DOMANDE 85

A021 – GEOGRAFIA Piemonte 10 NUMERO DOMANDE 48

A021 – GEOGRAFIA Veneto 21 NUMERO DOMANDE 123

A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Abruzzo 3 NUMERO DOMANDE 5

A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Basilicata 3 NUMERO DOMANDE 2

A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Calabria 4 NUMERO DOMANDE 4

A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Campania 6 NUMERO DOMANDE 2

A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Emilia Romagna 1 NUMERO DOMANDE 7

A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Friuli 9 NUMERO DOMANDE 8

A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Lazio 8 NUMERO DOMANDE 6

A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Liguria 3 NUMERO DOMANDE 2

A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Lombardia 7 NUMERO DOMANDE 10

A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Marche 1 NUMERO DOMANDE 1

A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Piemonte 5 NUMERO DOMANDE 8

A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Puglia 2 NUMERO DOMANDE 1

A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Sardegna 4 NUMERO DOMANDE 8

A023 – LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) Toscana 6 NUMERO DOMANDE 9

A030 – MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Lombardia 49 NUMERO DOMANDE 520

A030 – MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Sardegna 22 NUMERO DOMANDE 91

A030 – MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Veneto 46 NUMERO DOMANDE 270

A032 – SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA MINERALOGIA Friuli 1 NUMERO DOMANDE 2

A032 – SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA MINERALOGIA Toscana 1 NUMERO DOMANDE 1

A033 – SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE Emilia Romagna 2 NUMERO DOMANDE 7

A033 – SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE Piemonte 1 NUMERO DOMANDE 0

A033 – SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE Sardegna 1 NUMERO DOMANDE 1

A033 – SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE Toscana 1 NUMERO DOMANDE 0

A034 – SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE Friuli 6 NUMERO DOMANDE 20

A034 – SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE Lombardia 33 NUMERO DOMANDE 141

A034 – SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE Piemonte 6 NUMERO DOMANDE 35

A034 – SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE Veneto 18 NUMERO DOMANDE 66

A035 – SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CALZATURA E DELLA MODA Campania 1 NUMERO DOMANDE 2

A036 – SCIENZE E TECNOLOGIA DELLA LOGISTICA Abruzzo 1 0

A036 – SCIENZE E TECNOLOGIA DELLA LOGISTICA Piemonte 1 NUMERO DOMANDE 1

A036 – SCIENZE E TECNOLOGIA DELLA LOGISTICA Puglia 1 NUMERO DOMANDE 3

A037 – SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Friuli 5 NUMERO DOMANDE 16

A037 – SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Liguria 7 NUMERO DOMANDE 27

A037 – SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Lombardia 15 NUMERO DOMANDE 70

A037 – SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Piemonte 12 NUMERO DOMANDE 49

A037 – SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Veneto 17 NUMERO 54

A038 – SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE Emilia Romagna 1 NUMERO DOMANDE 2

A038 – SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE Sardegna 1 NUMERO DOMANDE 0

A038 – SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE Toscana 1 NUMERO DOMANDE 3

A039 – SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI NAVALI Campania 1 NUMERO DOMANDE 4

A039 – SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI NAVALI Toscana 1 NUMERO DOMANDE 2

A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Abruzzo 8 NUMERO DOMANDE 16

A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Basilicata 1 NUMERO DOMANDE 7

A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Emilia Romagna 18 NUMERO DOMANDE 23

A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Friuli 12 NUMERO DOMANDE 15

A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Lazio 39 NUMERO DOMANDE 62

A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Liguria 5 NUMERO DOMANDE 11

A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Lombardia 76 NUMERO DOMANDE 93

A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Marche 12 NUMERO DOMANDE 18

A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Molise 3 NUMERO DOMANDE 4

A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Piemonte 24 NUMERO DOMANDE 23

A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Puglia 2 NUMERO DOMANDE 9

A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Sardegna 16 NUMERO DOMANDE 21

A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Toscana 11 NUMERO DOMANDE 20

A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Umbria 4 NUMERO DOMANDE 5

A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Veneto 45 NUMERO DOMANDE 45

Ecco le classi di concorso in cui il numero dei candidati è inferiore al numero dei posti

Concorso straordinario bis: meno candidati rispetto ai posti, docenti già matematicamente vincitori. Ecco per quali classi di concorso

E infine, ci sono classi di concorso con zero domande

Concorso straordinario bis: come saranno assegnati i posti ancora liberi dopo la procedura? Ci sono classi di concorso con zero domande

Il numero di candidati per tutte le classi di concorso

E’ indicato dal Ministero nel file aggregazioni territoriali

Il DECRETO AGGREGAZIONI TERRITORIALI

La graduatoria

La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova disciplinare e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso.

Il punteggio finale è espresso in centocinquantesimi.

Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale.

Si accede alla graduatoria con somma dei punteggi prova + titoli. Chi si colloca all’interno del numero a bando, “vince” la partecipazione alla fase successiva. Non sono previsti “idonei” nè scorrimento della graduatoria. Una decisione che secondo noi rischia di creare posti vuoti. Perché è importante avere la graduatoria con tutti i partecipanti alla prova