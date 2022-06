Concorso straordinario bis: ecco quante domande per le classi di concorso STEM. Posti vuoti per A027 Matematica e Fisica Di

Concorso straordinario bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021: la procedura interesserà anche le classi di concorso A020, A026, A027, A028, A041 per le quali da giugno 2021 a giugno 2022 sono stati messi in campo tre concorsi: STEM 2021, STEM 2022 + concorso straordinario bis.

Ecco il numero di domande presentate per queste classi di concorso.

A020 FISICA

A020 – Abruzzo POSTI 4 NUMERO DOMANDE 14

A020 – Calabria POSTI 8 NUMERO DOMANDE 34

A020 – Friuli Venezia Giulia POSTI 3 NUMERO DOMANDE 3 (aggregata a Veneto)

A020 – Lazio POSTI 14 NUMERO DOMANDE 43

A020 – Liguria POSTI 5 NUMERO DOMANDE 13

A020 – Lombardia POSTI 48 NUMERO DOMANDE 80

A020 – Marche POSTI 5 NUMERO DOMANDE 21

A020 Piemonte POSTI 15 NUMERO DOMANDE 29

A020 – Puglia POSTI 39 NUMERO DOMANDE 53

A020 – Sardegna POSTI 5 NUMERO DOMANDE 17

A020 – Umbria POSTI 5 NUMERO DOMANDE 14

A020 – Veneto POSTI 12 NUMERO DOMANDE 34

A026 MATEMATICA

A026 – Abruzzo POSTI 2 NUMERO DOMANDE 14

A026 – Calabria POSTI 22 NUMERO DOMANDE 90

A026 – Lazio POSTI 68 NUMERO DOMANDE 156

A026 – Liguria POSTI 13 NUMERO DOMANDE 156

A026 – Lombardia POSTI 145 NUMERO DOMANDE 252

A026 – Piemonte POSTI 66 NUMERO DOMANDE 81

A026 – Puglia POSTI 78 NUMERO DOMANDE 134

A026 – Sicilia POSTI 67 NUMERO DOMANDE 106

A026 – Toscana POSTI 70 NUMERO DOMANDE 144

A026 – Umbria POSTI 17 NUMERO DOMANDE 29

A026 – Veneto POSTI 95 NUMERO DOMANDE 119

A027 MATEMATICA E FISICA

A027 – Abruzzo POSTI 45 NUMERO DOMANDE 35

A027 – Campania POSTI 9 NUMERO DOMANDE 83

A027 – Emilia Romagna POSTI 53 NUMERO DOMANDE 109

A027 – Friuli POSTI 22 NUMERO DOMANDE 27

A027 – Lazio POSTI 200 NUMERO DOMANDE 178

A027 – Liguria POSTI 33 NUMERO DOMANDE 34

A027 – Lombardia POSTI 223 NUMERO DOMANDE 161

A027 – Marche POSTI 28 NUMERO DOMANDE 46

A027 – Molise POSTI 4 NUMERO DOMANDE 10

A027 – Piemonte POSTI 117 NUMERO DOMANDE 112

A027 – Puglia POSTI 39 NUMERO DOMANDE 78

A027 – Sardegna POSTI 48 NUMERO DOMANDE 37

A027 – Sicilia POSTI 77 NUMERO DOMANDE 102

A027 – Toscana POSTI 83 NUMERO DOMANDE 96

A027 – Umbria POSTI 4 NUMERO DOMANDE 15

A027 – Veneto POSTI 145 NUMERO DOMANDE 110

A028 MATEMATICA E SCIENZE

A028 – Abruzzo POSTI 26 NUMERO DOMANDE 74

A028 – Emilia Romagna POSTI 174 NUMERO DOMANDE 423

A028 – Friuli POSTI 51 NUMERO DOMANDE 67

A028 – Lazio POSTI 265 NUMERO DOMANDE 631

A028 – Liguria POSTI 50 NUMERO DOMANDE 88

A028 – Lombardia POSTI 711 NUMERO DOMANDE 1053

A028 – Marche POSTI 50 NUMERO DOMANDE 113

A028 – Molise POSTI 3 NUMERO DOMANDE 22

A028 – Piemonte POSTI 197 NUMERO DOMANDE 404

A028 – Puglia POSTI 156 NUMERO DOMANDE 282

A028 – Sardegna POSTI 9 NUMERO DOMANDE 137

A028 Toscana POSTI 30 NUMERO DOMANDE 195

A028 – Veneto POSTI 78 NUMERO DOMANDE 207

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

A041 – Abruzzo POSTI 24 NUMERO DOMANDE 25

A041 – Basilicata POSTI 5 NUMERO DOMANDE 15

A041 – Calabria POSTI 37 NUMERO DOMANDE 92

A041 – Campania POSTI 69 NUMERO DOMANDE 117

A041 – Emilia Romagna POSTI 82 NUMERO DOMANDE

A041 – Lazio POSTI 8 NUMERO DOMANDE 56

A041 – Liguria POSTI 32 NUMERO DOMANDE 19

A041 – Lombardia POSTI 150 NUMERO DOMANDE 150

A041 – Marche POSTI 31 NUMERO DOMANDE 34

A041 – Piemonte POSTI 99 NUMERO DOMANDE 54

A041 – Puglia POSTI 71 NUMERO DOMANDE 98

A041 – Sardegna POSTI 13 NUMERO DOMANDE 24

A041 – Toscana POSTI 61 NUMERO DOMANDE 55

A041 – Umbria POSTI 20 NUMERO DOMANDE 13

A041 – Veneto POSTI 116 NUMERO DOMANDE 109

Ad avere il posto già assicurato sono i candidati che hanno scelto la classe di concorso e regione per cui ci sono meno aspiranti che posti.

In questo caso la graduatoria servirà a determinare l’ordine di scelta della provincia (circostanza non da poco. Ribadiamo infatti che la provincia della supplenza 2022/23 e poi del ruolo potrà essere diversa da quella scelta per le GPS

La prova orale

La prova si svolgerà nella regione destinataria della domanda, a meno che non ci sia stata aggregazione. Il DECRETO di aggregazione territoriale

La prova disciplinare: