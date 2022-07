Concorso straordinario bis: ecco le GRADUATORIE. Data nomine sarà stabilita dagli USR, attenzione agli Avvisi Di

Concorso straordinario bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021: 14.000 posti da assegnare, vacanti dal 2021/22. Ma la procedura si è complicata e siamo ad un punto importante: alcuni candidati riusciranno ad avere in tempo la supplenza finalizzata al ruolo, altri dovranno attendere i prossimi mesi ma le modalità sono ancora non del tutto definite.

I posti per il concorso straordinario bis sono accantonati. Data nomine

Un dato di fatto: i posti destinati al concorso straordinario bis sono accantonati e dovranno essere assegnati ai vincitori della procedura.

La circolare delle supplenze, emanata il 29 luglio 2022, afferma a questo proposito

“Per quanto attiene alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come sostituito dall’articolo 5, comma 3 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, gli Uffici scolastici regionali procederanno autonomamente a determinare le fasi di convocazione ai fini dell’assegnazione agli aspiranti della provincia e della sede, utilizzando il sistema informativo (cosiddetto INR), dopo aver concluso la procedura di cui all’articolo

1, commi da 17 a 17 septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (cosiddetta call veloce).”

Quindi assunzioni da concorso straordinario bis dopo la call veloce. Saranno gli USR a comunicare date e modalità.

Rimane da capire come ci si comporterà con le graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto: se i docenti potranno mantenere la supplenza ottenuta da GPS o dovranno spostarsi nel corso dell’anno scolastico, se ci sarà un “balletto di supplenze”, con situazioni lavorative e di conseguenza personali ancora tutte da chiarire.

Alcuni USR infatti hanno già rimandato le prove a settembre, altri non avranno tutte le graduatorie pronte entro il 31 agosto.

la nota del Ministero non chiarisce alcuni aspetti fondamentali, proprio a ridosso della scelta delle max 150 preferenze da parte dei candidati di GaE e GPS. Domanda che naturalmente tutti devono presentare se sono interessati alla supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2023, indipendentemente da quale sarà l’esito del concorso in oggetto.

Chi entra in graduatoria

Le graduatorie contengono il numero di vincitori pari al numero di posti bandito per quella classe di concorso nella regione considerata (a meno che il numero dei presenti alla prova non sia stato inferiore). Non sono previsti infatti né idonei né scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia all’incarico.

Ecco le graduatorie pubblicate

FRIULI VENEZIA GIULIA

A051 – Scienze, tecnologie e tecniche agrarie –

LIGURIA

A011 Discipline Letterarie e Latino –

A020 – Fisica –

A022 – Italiano, Storia, Geografia nella Scuola secondaria di I grado –

A026 Matematica –

A027 Matematica e Fisica –

A041 – Scienze e Tecnologie informatiche –

A042 – Scienze e Tecnologie meccaniche –

A047 Scienze e matematica applicate –

AB24 – Lingue e Culture straniere negli Istituti di istruzione di II grado (Inglese) –

AC24 – Lingue e Culture straniere negli Istituti di istruzione di II grado (Spagnolo) –

B017 – Laboratori di Scienze e Tecnologie meccaniche –

B020 – Laboratori di Servizi enogastronomici, Settore cucina –

B021 – Laboratori di Servizi enogastronomici, Settore Sala e vendita –

Mancano A028 – A037 – A040 – A043 – A048 – A050 – AJ56 – B016 –

In alcune regioni prove ancor anon calendarizzate

Si tratta di Campania, Lazio, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Sardegna. In altre sono iniziate solo per alcune classi di concorso

Concorso straordinario bis: in alcune regioni prove anche ad agosto, in altre tutto tace o rinviato a settembre