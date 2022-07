Concorso straordinario bis, ecco in quali province saranno i posti e quando saranno assegnati. DEFINITIVO Di

Concorso straordinario bis di cui al comma 9bs del DL 73/2021: circa 14.000 posti da assegnare con la procedura individuata dal DL n. 108 del 28 aprile 2022: incarico a tempo determinato per il 2022/23, anno di prova e formazione + formazione specifica, prova finale e immissione in ruolo dal 2023/24. Dove si trovano i posti da assegnare.

I posti del concorso straordinario bis fanno parte dei 94.130 autorizzati per il 2022/23

Si tratta di circa 14.000 posti; il concorso straordinario bis si svolgerà tra metà luglio e fine agosto per numerose regioni/classi di concorso, altre hanno già rinviato la procedura a settembre, altre non si sono ancora pronunciate lasciando i candidati in attesa di comunicazione.

Quando si svolgeranno le assunzioni

A spiegarlo Chiara Cozzetto sindacalista Anief nel question time dedicato alle assunzioni in ruolo dell’anno scolastico 2022/23 in cui sono state spiegate le procedure per i ruoli. IL VIDEO

Naturalmente bisognerà attendere comunicazione da parte dell’USR di riferimento e indicazioni generali dal Ministero per le classi di concorso /regioni per le quali non si farà in tempo o è già stato deciso il rinvio.

Quali posti saranno assegnati

La BOZZA delle istruzioni operative delle immissioni in ruolo Allegato A informa gli USR di dover procedere all’accantonamento dei posti in questione. ATTENZIONE: vengono accantonati i posti (il numero per provincia, non le cattedre, che verosimilmente sono quelle residue dopo la fase ordinaria delle immissioni in ruolo).

I candidati del concorso straordinario bis possono quindi avere un quadro definitivo dei posti destinati a quale procedura. Una prima idea era già compiuta nella fase della mobilità dei docenti di ruolo, ma adesso il quadro è definitivo.

Ecco gli USR che hanno già pubblicato

BASILICATA – AVVISO –

VENETO – AVVISO –

Ecco la precedente suddivisione (attenzione, potrebbero essere apportate delle modifiche)

N.B. Alcuni candidati ci segnalano che in alcune regioni c’è un numero minore di posti rispetto a quelli presentati nel bando. Questo per effetto del numero di domande inferiore rispetto ai posti disponibili. Concorso straordinario bis: ecco quante domande sono state presentate per ogni classe di concorso

In quale classe di concorso e provincia i vincitori svolgeranno la supplenza del 2022/23

La classe di concorso di partecipazione è quella scelta a monte della procedura (nella domanda presentata entro il 16 giugno) e, conseguentemente, i vincitori saranno inseriti nella GM della specifica classe di concorso di partecipazione

la supplenza, pertanto, sarà attribuita nella suddetta classe di concorso di partecipazione nella provincia in cui ci sarà posto in base allo scorrimento della graduatoria e alle preferenze indicate dai vincitori

Bisognerà infatti presentare una domanda telematica per indicare l’ordine di preferenza tra le province.

Di conseguenza, la provincia per la supplenza 2022/23 e di conseguenza per il ruolo potrebbe non coincidere con la provincia della GPS scelta entro il 31 maggio 2022. Sono due procedure separate.

Ne abbiamo parlato in

Concorso straordinario bis: la provincia della supplenza 2022/23 e poi del ruolo potrà essere diversa da quella scelta per le GPS

Graduatoria solo per i vincitori

Ricordiamo che la graduatoria del concorso straordinario bis conterrà solo i vincitori, cioè coloro che in base al punteggio della prova + punteggio titoli si collocheranno nel numero dei posti a bando. No idonei, no scorrimento graduatoria.

Preparati alla prova, il voto conta per l’assunzione. Pacchetto di supporto con diretta LIVE il 22 luglio