Concorso straordinario bis, è prevista una graduatoria di soli vincitori senza idonei. Nota chiarimenti Di

In via di svolgimento in alcune regioni, in altre sono in via di pubblicazione le graduatorie, in altre ancora i docenti sono stati assunti a tempo determinato e stanno svolgendo l’anno di prova: si tratta del cosiddetto concorso straordinario bis. Una nota dell’USR Sardegna chiarisce in merito alle graduatorie.

La procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59 comma 9 bis del decreto-legge n. 73/2021, bandita con D.D. n. 1081 del 06.05.2022, ha previsto unicamente una graduatoria di soli vincitori – precisa l’USR -, nessun rilievo riconoscendo, dunque, ai candidati ‘idonei’.

E poi spiega: “Ciò emerge chiaramente dalla disposizione normativa di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale n. 108 del 2022, a tenore del quale “ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all’articolo 10”. Del resto, la procedura straordinaria di interesse è stata indetta “per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020”: in tal senso ha disposto l’art. 59 comma 9 bis del decreto-legge n. 73/2021”.

“Nella detta procedura – conclude la nota -, non può discorrersi di candidati idonei né, tantomeno, riconoscersi rispetto alla posizione di soggetti non utilmente collocati nella graduatoria di merito un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza di qualsiasi atto che li riguardi”.

Bisogna ricordare che il decreto milleproroghe, già approvato in Senato, prevede delle novità,ovvero bisognerà assegnare i posti non assegnati perché i vincitori hanno rinunciato fino a coprire tutti i posti della graduatoria.

Nello specifico, per le classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all’anno scolastico 2023/2024.

Pertanto coloro che svolgeranno l’incarico a tempo determinato e la relativa formazione nell’a.s. 2023/2024 saranno assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio servizio.

Tutti i dettagli