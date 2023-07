Concorso straordinario bis, docenti che lo hanno superato possono compilare anche la domanda di supplenza? [VIDEO] Di

Immissioni in ruolo e supplenze: sono tanti i casi in cui le due procedure sono in un certo senso intrecciate, con docenti che possono essere interessati contemporaneamente sia ad una che ad un’altra procedura.

Nel corso del Question Time del 20 luglio in diretta su OS TV è stato posto un quesito: “Chi ha superato il concorso straordinario bis deve compilare domanda di supplenza o deve solo aspettare?”

A rispondere Manuela Pascarella, segretaria nazionale Flc Cgil: “Se il docente lo ha superato e la graduatoria è stata pubblicata è solo questione di pochi giorni e si apriranno i turni di nomina per questi docenti”, esordisce la sindacalista.

“Se per motivi di sicurezza si vuole compilare la domanda di supplenza ovviamente, si può fare“, aggiunge Pascarella.

La sindacalista fornisce consigli per aiutare tutto il sistema legato alle assunzioni e alle supplenze a girare per il verso giusto: “Quello che consiglio è che una volta ottenuta l’immissione in ruolo sarebbe bene comunicare il ritiro della domanda. L’istanza infatti si può ritirare su Polis. Questa è una cosa utile perchè se un docente ottiene il ruolo è inutile occupare un posto che si toglierebbe a qualcun altro per le supplenze”.

“Ricordiamo – conclude – che se non si prende servizio si reca un disagio”.

Quando sono previsti i turni di nomina per il concorso straordinario bis

Il Ministero ha indicato un lasso temporale ben definito, ossia il tempo intercorrente tra la call veloce ordinaria successiva alle nomine in ruolo da GaE e concorsi e la procedura straordinaria di assunzione da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo di cui al DM n. 119 del 15 giugno 2023.

La domanda

Considerato che la domanda per la call veloce ordinaria è prevista tra il 27 e il 31 luglio e quella per la call veloce straordinaria tra il 9 e l’11 agosto (vedi AVVISO Ministero), la procedura di assunzione da concorso straordinario bis di cui al DDG. n. 1081 del 22 maggio 2022 potrà svolgersi nei primi giorni di agosto.

Gli USR apriranno un apposito turno di nomina tramite procedura informatizzata per l’inserimento dell’ordine di preferenza delle province della regione in oggetto da parte degli aspiranti inclusi nelle graduatorie concorsuali, come già spiegato dall’USR Lombardia

Ricordiamo che i posti da assegnare ai vincitori del concorso straordinario bis sono già stati accantonati e resi non disponibili per le operazioni di mobilità e immissioni in ruolo 2023/24.

L’USR in quest’occasione deve assegnare tutti i posti ai docenti vincitori, se la relativa graduatoria è stata pubblicata.

Ricordiamo che il docente che deve svolgere anno di prova e formazione nel 2023/24 non può accettare incarichi a tempo determinato.

La risposta integrale di Manuela Pascarella si può ascoltare al minuto 46:08

